LOL дня. В Киеве заметили необычную машину с "крепкой" системой безопасности (фото)

Авто стояло на Оболони. Водитель оставил оригинальное послание

В Киеве заметили необычный автомобиль. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве водитель повесил оригинальный замок на машину и оставил необычное послание тем, кто захочет сломать его.

Соответствующее фото опубликовали в Telegram-канале "Киев Оперативный".

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"Сломаешь замок – сломаю руки"

В Киеве на Оболони заметили автомобиль, на котором висел большой железный замок. Водитель машины пригрозил тем, кто попытается сломать его.

"Сломаешь замок – найду и сломаю руки. Поверь на слово!" – написал водитель автомобиля.

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Напомним, ранее в США в заброшенном хранилище нашли пять необычных автомобилей.

Также в Украине появилась необычная пожарная машина за один миллион евро.

Кроме того, в Киеве замечен очень интересный электромобиль – небольшой грузовичок с изотермическим кузовом-фургоном. Это автомобиль китайского производителя Zibo Mai Di Electromobile Co.

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