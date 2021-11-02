LOL дня. В Киеве заметили необычную машину с "крепкой" системой безопасности (фото)

В Киеве водитель повесил оригинальный замок на машину и оставил необычное послание тем, кто захочет сломать его.
Соответствующее фото опубликовали в Telegram-канале "Киев Оперативный".
"Сломаешь замок – сломаю руки"
В Киеве на Оболони заметили автомобиль, на котором висел большой железный замок. Водитель машины пригрозил тем, кто попытается сломать его.
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"Сломаешь замок – найду и сломаю руки. Поверь на слово!" – написал водитель автомобиля.
Напомним, ранее в США в заброшенном хранилище нашли пять необычных автомобилей.
Также в Украине появилась необычная пожарная машина за один миллион евро.
Кроме того, в Киеве замечен очень интересный электромобиль – небольшой грузовичок с изотермическим кузовом-фургоном. Это автомобиль китайского производителя Zibo Mai Di Electromobile Co.