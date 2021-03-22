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Машина для відмивання фарби приїхала під ОП: що відбувається (фото, відео)

22 березня, 15:30

Ігор Сєров , Ольга Кравченко

Вже приступили до роботи

До Офісу президента вже привезли машину, щоб відмити фарбу після акції в підтримку Сергія Стерненко, повідомляє кореспондент "Сьогодні" Ігор Сєров.

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Вже приступили до роботи. Поки невідомо наскільки добре вона впорається з завданням і зможе повністю відмити фарбу.

Робочі також пробують вручну відтерти написи. Їх побризкали і закривають плівкою, пари хімікату повинні видалити фарбу.

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Метровий пістолет не впорався із завданням.

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Нагадаємо, що нанесений протестувальниками під час акції на Банковій, оцінили у два мільйони гривень.

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Нагадаємо, 20 березня прихильники засудженого активіста Сергія Стерненко влаштували біля Офісу президента мітинг, перетворився потім в маленький погром.

Більш докладно про те, що відбувалося в центрі Києва, читайте в матеріалі: Підпалили Банкову – підсумки жорсткої акції прихильників Стерненко під ОПУ (фото, відео)

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Київ заворушення фарба стерненко Офіс президента

Джерело: Сьогодні

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