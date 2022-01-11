Машина-килим. У Києві помітили незвичайне авто – фото

У столиці перехожі сфотографували автомобіль, розмальований як килим – знімки машини здивували Мережу

У Києві помітили незвичайне авто / Фото: Колаж: Сьогодні

У столиці помітили Mercedes S-класу із оригінальним розфарбуванням у вигляді старого килима.

Фото незвичайного авто опублікували у Telegram-каналі "Київ.Головне.Політика".

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Фото: "Київ.Головне.Політика".

"Кузов преміального седана має забарвлення, малюнок якого нагадує килим. Коли дуже скучив за бабусиним килимом на стіні", – написали у публікації.

Фото: "Київ.Головне.Політика".

Забарвлення у межах правил ПДР?

Як пише "СТО Луцьк", якщо малюнок не повторює забарвлення спецавтомобілів (поліції, швидкої допомоги, рятувальників тощо), він не суперечить правилам. Зображення невеликого розміру навіть не потрібно вносити до техпаспорту. Запис вноситься, якщо малюнок займає понад 40% площі кузова.

Аерографія в ПДР відноситься до багатобарвного фарбування авто. Головна вимога – зображення не повинно копіювати або бути схожим на символіку спецавтомобілів.