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Машина-ковер. В Киеве заметили необычное авто – фото

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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11 января, 10:35
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В столице прохожие засняли автомобиль, разрисованный как ковер – снимки машины удивили Сеть
В Киеве заметили необычное авто
В Киеве заметили необычное авто / Фото: Коллаж: Сегодня

В столице заметили Mercedes S-класса с оригинальной раскраской в виде старого ковра.

Фото необычного авто опубликовали в Telegram-канале "Киев.Главное.Политика".

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Фото: "Киев.Главное.Политика".

"Кузов премиального седана имеет окраску, рисунок которой напоминает ковер. Когда очень соскучился по бабушкиному ковру на стене", – написали. в публикации.

Фото: "Киев.Главное.Политика".

Расцветка в рамках правил ПДД?

Как пишет "СТО Луцк". если рисунок не повторяет окрас спецавтомобилей (полиции, скорой помощи, спасателей и тд.), то он не противоречит правилам. Изображение небольшого размера даже не нужно вносить в техпаспорт. Запись вносится, если рисунок занимает более 40% площади кузова.

Аэрография в ПДД относится к многоцветной покраске авто.Главное требование – изображение не должно копировать или быть похожим на символику спецавтомобилей.

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