У Києві "герой паркування" кинув авто на дитячому майданчику – місцеві помстилися (фото)

У Солом'янському районі Києва власник автомобіля KIA залишив свою машину прямо на дитячому майданчику. Місцеві мешканці вирішили викинути на машину сміття.
Про це повідомляє Lossolomas Київ у Telegram.
НП сталася на вулиці Солом'янська, 30.
Далі по темі
"Як вам паркування? Вулиця Солом'янська, 30 ", – йдеться у повідомленні.
На опублікованому фото видно, машина стоїть між двома гойдалками. А згори на іномарці вже гора сміття.
Три платні зони паркування у столиці
Кияни можуть паркуватися безкоштовно усюди, де це дозволено правилами дорожнього руху. У випадку, якщо є паркувальна розмітка та відповідні знаки, паркування оплачується згідно з тарифами однієї з трьох зон:
- І зона охоплює центр Києва, частину території у районі "Караваєвих дач" та радіоринку, а також частину території в межах Деміївської площі. Вартість паркування у ньому становить 35 грн/год.;
- ІІ зона охоплює райони навколо історичного центру, територій вздовж ключових магістралей центру міста та поблизу бізнес-центрів, а також Сирець, частина Голосіїв, Гідропарку, Деміївки та Лівобережний діловий центр. "Острова" II зони з високим коефіцієнтом навантаження також створені всередині III зони – біля ринків "Троєщина", "Лісовий" ("Юність"), авторинку, метро "Лісова" та музею "Пирогово". Вартість паркування у ІІ зоні – 25 грн/год.;
- ІІІ зона охоплює спальні райони міста, і вартість паркування залишається незмінною з 2011 року – 5 грн
/година.
Раніше ми писали:
- Кошмар влаштували невідомі на вулиці Каховській, 56. Тут знущалися над припаркованим автомобілем, не просто розбивши в ньому шибки, а ще й на дах поставили голову корови.
- У Києві "героїня паркування" заблокувала доступ до електропідстанції. 16 будинків на Позняках залишились без світла.
- VIP-місця для найрозумніших: у Києві покарали чергових "героїв паркування" (фото)
- В аеропорту "Бориспіль" нема де паркуватися? Ми перевірили чутки