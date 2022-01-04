У Києві "герой паркування" кинув авто на дитячому майданчику – місцеві помстилися (фото)

У Мережі опублікували фотографії автомобіля, який припаркували у недозволеному місці

Власник авто у столиці заїхав на зелену зону / Фото: Колаж: Сьогодні

У Солом'янському районі Києва власник автомобіля KIA залишив свою машину прямо на дитячому майданчику. Місцеві мешканці вирішили викинути на машину сміття.

Про це повідомляє Lossolomas Київ у Telegram.

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НП сталася на вулиці Солом'янська, 30.

"Як вам паркування? Вулиця Солом'янська, 30 ", – йдеться у повідомленні.

Водій припаркувався на неположенному місці

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На опублікованому фото видно, машина стоїть між двома гойдалками. А згори на іномарці вже гора сміття.

Три платні зони паркування у столиці

Кияни можуть паркуватися безкоштовно усюди, де це дозволено правилами дорожнього руху. У випадку, якщо є паркувальна розмітка та відповідні знаки, паркування оплачується згідно з тарифами однієї з трьох зон:

І зона охоплює центр Києва, частину території у районі "Караваєвих дач" та радіоринку, а також частину території в межах Деміївської площі. Вартість паркування у ньому становить 35 грн/год.;

ІІ зона охоплює райони навколо історичного центру, територій вздовж ключових магістралей центру міста та поблизу бізнес-центрів, а також Сирець, частина Голосіїв, Гідропарку, Деміївки та Лівобережний діловий центр. "Острова" II зони з високим коефіцієнтом навантаження також створені всередині III зони – біля ринків "Троєщина", "Лісовий" ("Юність"), авторинку, метро "Лісова" та музею "Пирогово". Вартість паркування у ІІ зоні – 25 грн/год.;

ІІІ зона охоплює спальні райони міста, і вартість паркування залишається незмінною з 2011 року – 5 грн

/година.

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