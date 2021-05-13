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Масштабні обшуки у Києві: прокуратура повідомила про підозру 11 корупціонерам

13 травня, 17:33

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Їх підозрюють у корупції – серед них чиновники КМДА, працівники та керівники комунальних та підрядних підприємств

/ Фото: пресс-служба прокуратуры

Київська міська прокуратура після масштабних обшуків у департаментах КМДА та декількох столичних комунальних підприємствах повідомила про підозру 11 особам.

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Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

"Кримінальні провадження, в межах яких були проведені вказані слідчі дії, стосуються незаконного заволодіння бюджетними коштами, умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, здійснення незаконних поборів з підприємців, кришування нелегального бізнесу тощо", - йдеться в повідомленні.

Їх проводили у комунальному об’єднанні "Київзеленбуд", КП "Спецжитлофонд", у корпорації "Київавтодор", Департаменті соцполітики, містобудування та архітектури, земельних ресурсів КМДА, КП "Київміськсвітло".

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"На сьогодні за результатами проведених слідчих дій вручено повідомлення про підозру 11 особам, зокрема чинним працівникам департаментів КМДА, комунальних та підрядних підприємств, зокрема й керівникам", - повідомили у прокуратурі.

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Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці досліджують вилучену фінансову документацію.

Раніше ми повідомляли, що чиновники КМДА систематично вимагали гроші за незаконну оренду торговельних точок у підземних пішохідних переходах станцій метро у Шевченківському, Солом’янському, Печерському та Голосіївському районах столиці.

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