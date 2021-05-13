Масштабні обшуки у Києві: прокуратура повідомила про підозру 11 корупціонерам

Їх підозрюють у корупції – серед них чиновники КМДА, працівники та керівники комунальних та підрядних підприємств

/ Фото: пресс-служба прокуратуры

Київська міська прокуратура після масштабних обшуків у департаментах КМДА та декількох столичних комунальних підприємствах повідомила про підозру 11 особам.

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Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

"Кримінальні провадження, в межах яких були проведені вказані слідчі дії, стосуються незаконного заволодіння бюджетними коштами, умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, здійснення незаконних поборів з підприємців, кришування нелегального бізнесу тощо", - йдеться в повідомленні.

Їх проводили у комунальному об’єднанні "Київзеленбуд", КП "Спецжитлофонд", у корпорації "Київавтодор", Департаменті соцполітики, містобудування та архітектури, земельних ресурсів КМДА, КП "Київміськсвітло".

"На сьогодні за результатами проведених слідчих дій вручено повідомлення про підозру 11 особам, зокрема чинним працівникам департаментів КМДА, комунальних та підрядних підприємств, зокрема й керівникам", - повідомили у прокуратурі.

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Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці досліджують вилучену фінансову документацію.

Раніше ми повідомляли, що чиновники КМДА систематично вимагали гроші за незаконну оренду торговельних точок у підземних пішохідних переходах станцій метро у Шевченківському, Солом’янському, Печерському та Голосіївському районах столиці.