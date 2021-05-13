Масштабные обыски в Киеве: прокуратура сообщила о подозрении 11 коррупционерам

/ Фото: пресс-служба прокуратуры
Киевская городская прокуратура после масштабных обысков в департаментах КГГА и нескольких столичных коммунальных предприятиях сообщила о подозрении 11 лицам.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
"Уголовные производства, в рамках которых были проведены указанные следственные действия, касающиеся незаконного завладения бюджетными средствами, умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотребление служебным положением, осуществление незаконных поборов с предпринимателей, крышевание нелегального бизнеса и т. д", – говорится в сообщении.
Их проводили в коммунальном объединении "Киевзеленстрой", КП "Спецжитлофонд", в корпорации "Киевавтодор", Департаменте соцполитики, градостроительства и архитектуры, земельных ресурсов КГГА, КП "Киевгорсвет".
"На сегодняшний день по результатам проведенных следственных действий вручено сообщение о подозрении 11 лицам, в том числе действующим работникам департаментов КГГА, коммунальных и подрядных предприятий, в том числе и руководителям", – сообщили в прокуратуре.
Сейчас продолжаются следственные действия. Правоохранители исследуют изъятую финансовую документацию.
Ранее мы сообщали, что чиновники КГГА систематически требовали деньги за незаконную аренду торговых точек в подземных пешеходных переходах станций метро в Шевченковском, Соломенском, Печерском и Голосеевском районах столицы.