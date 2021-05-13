Українська
$ 27,63
33,5
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Масштабные обыски в Киеве: прокуратура сообщила о подозрении 11 коррупционерам

13 мая, 17:33

Виктория Барановская Виктория Барановская

Их подозревают в коррупции – среди них чиновники КГГА, работники и руководители коммунальных и подрядных предприятий

/ Фото: пресс-служба прокуратуры

Киевская городская прокуратура после масштабных обысков в департаментах КГГА и нескольких столичных коммунальных предприятиях сообщила о подозрении 11 лицам.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Уголовные производства, в рамках которых были проведены указанные следственные действия, касающиеся незаконного завладения бюджетными средствами, умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотребление служебным положением, осуществление незаконных поборов с предпринимателей, крышевание нелегального бизнеса и т. д", – говорится в сообщении.

Их проводили в коммунальном объединении "Киевзеленстрой", КП "Спецжитлофонд", в корпорации "Киевавтодор", Департаменте соцполитики, градостроительства и архитектуры, земельных ресурсов КГГА, КП "Киевгорсвет".

В тренде
Масштабные обыски в Киеве: прокуратура сообщила о подозрении 11 коррупционерам
В тренде
Аэропорт "Киев" закроют почти на год: что произошло
В аэропорту "Киев" Жуляны
В тренде
Теперь не только на "Приусах": на улицы Киева выехал полицейский велопатруль (фото)

"На сегодняшний день по результатам проведенных следственных действий вручено сообщение о подозрении 11 лицам, в том числе действующим работникам департаментов КГГА, коммунальных и подрядных предприятий, в том числе и руководителям", – сообщили в прокуратуре.

Реклама

Сейчас продолжаются следственные действия. Правоохранители исследуют изъятую финансовую документацию.

Ранее мы сообщали, что чиновники КГГА систематически требовали деньги за незаконную аренду торговых точек в подземных пешеходных переходах станций метро в Шевченковском, Соломенском, Печерском и Голосеевском районах столицы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В Чернобыльском реакторе начались новые ядерные реакции. Возможна ли еще одна авария?
В Чернобыльском реакторе начались новые ядерные реакции. Возможна ли еще одна авария?Другие новости
Над Киевом пролетела вереница спутников Илона Маска (видео)
Над Киевом пролетела вереница спутников Илона Маска (видео)Другие новости
Больше чем благотворительность:
Больше чем благотворительность: "АТБ" передала три тысячи пасхальных подарков детям из "серой" зоны ДонбассаДругие новости
"Начали творить какую-то хр*нь": подростки извинились за дебош в церкви (видео)Другие новости
Станцию
Станцию "Майдан Незалежности" закрыли, а людей отогнали с площади. Что произошло (обновлено)Другие новости
Ветераны
Ветераны "Азова" обозвали Киву "ссыклом" из-за событий под студией канала "Украина 24"Украина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять