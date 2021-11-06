Масове виготовлення підроблених тестів на COVID-19 та дипломів. У Києві судитимуть чоловіка

Киянина судитимуть за масове виготовлення підроблених тестів на COVID-19 та дипломів за освітою. Обвинувальний акт передано до суду.
Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Києва у Facebook.
Мешканець Києва через інтернет отримував замовлення на підроблені негативні діагностичні результати ПЛР-тестів на COVID-19 та дипломів про освіту.
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"У ході досудового розслідування правоохоронці задокументували факт виготовлення вище перелічених підроблених документів та їх подальший збут замовникам через поштові відділення", – йдеться у повідомленні.
Що вилучили під час обшуку
- довідки про негативні результати ПЛР-тестів,
- офіційні печатки медичних лабораторій,
- документи про освіту (дипломи) з голографічним захистом,
- ноутбуки, зразки дипломів,
- 15 мобільних телефонів з листуванням з клієнтами,
- одноразові сім-картки,
- робочий блокнот з чорновими записами,
- значна кількість зразків голограм,
- обладнання, з допомогою якого вироблялися підроблені офіційні документи та інших.
Обвинувальний акт передано до суду. За вчинене зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.
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