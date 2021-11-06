Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔥 Шева - в Дженоа! ⚽ МЮ - МанСіті: онлайн Маско, хто ти? Маско, хто ти? 💉 Депутати - антивакцинатори
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Масове виготовлення підроблених тестів на COVID-19 та дипломів. У Києві судитимуть чоловіка

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
6 листопада, 14:27
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Шахрай через інтернет отримував замовлення на підроблені негативні ПЛР-тести на COVID-19 та дипломів про освіту
Зловмиснику загрожує до 7 років в'язниці
Зловмиснику загрожує до 7 років в'язниці / Фото: Колаж: Сьогодні

Киянина судитимуть за масове виготовлення підроблених тестів на COVID-19 та дипломів за освітою. Обвинувальний акт передано до суду.

Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Києва у Facebook.

Реклама

Мешканець Києва через інтернет отримував замовлення на підроблені негативні діагностичні результати ПЛР-тестів на COVID-19 та дипломів про освіту.

"У ході досудового розслідування правоохоронці задокументували факт виготовлення вище перелічених підроблених документів та їх подальший збут замовникам через поштові відділення", – йдеться у повідомленні.

Що вилучили під час обшуку

  • довідки про негативні результати ПЛР-тестів,
  • офіційні печатки медичних лабораторій,
  • документи про освіту (дипломи) з голографічним захистом,
  • ноутбуки, зразки дипломів,
  • 15 мобільних телефонів з листуванням з клієнтами,
  • одноразові сім-картки,
  • робочий блокнот з чорновими записами,
  • значна кількість зразків голограм,
  • обладнання, з допомогою якого вироблялися підроблені офіційні документи та інших.

Обвинувальний акт передано до суду. За вчинене зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.

Реклама

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня
Щоденник незалежності 🇺🇦

6 листопада 1991. Верховна Рада України затвердила Марчука головою Служби безпеки України…

Зануритись у той день
Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.19

Російський рубль (₽)

0.3671

Євро (€)

30.28

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти