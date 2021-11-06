Массовое изготовление поддельных тестов на COVID-19 и дипломов. В Киеве будут судить мужчину

Киевлянина будут судить за массовое изготовление поддельных тестов на COVID-19 и дипломов по образованию. Обвинительный акт передан в суд.
Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева в Facebook.
Житель Киева через интернет получал заказы на поддельные негативные диагностические результаты ПЦР-тестов на COVID-19 и дипломов об образовании.
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"В ходе досудебного расследования стражи порядка задокументировали факт изготовления вышеперечисленных поддельных документов и их последующий сбыт заказчикам через почтовые отделения", – говорится в сообщении.
Что изъяли во время обыска
- справки о негативных результатах ПЦР-тестов,
- официальные печати медицинских лабораторий,
- документы об образовании (дипломы) с голографической защитой,
- ноутбуки, образцы дипломов,
- 15 мобильных телефонов с перепиской с клиентами,
- одноразовые сим-карты,
- рабочий блокнот с черновыми записями,
- значительное количество образцов голограмм,
- оборудование, с помощью которого производились поддельные официальные документы и др.
Обвинительный акт передан в суд. За совершенное злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.
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