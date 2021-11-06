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Массовое изготовление поддельных тестов на COVID-19 и дипломов. В Киеве будут судить мужчину

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
6 ноября, 14:27
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Мошенник через интернет получал заказы на поддельные негативные ПЦР-тесты на COVID-19 и дипломов об образовании
Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы
Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевлянина будут судить за массовое изготовление поддельных тестов на COVID-19 и дипломов по образованию. Обвинительный акт передан в суд.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева в Facebook.

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Житель Киева через интернет получал заказы на поддельные негативные диагностические результаты ПЦР-тестов на COVID-19 и дипломов об образовании.

"В ходе досудебного расследования стражи порядка задокументировали факт изготовления вышеперечисленных поддельных документов и их последующий сбыт заказчикам через почтовые отделения", – говорится в сообщении.

Что изъяли во время обыска

  • справки о негативных результатах ПЦР-тестов,
  • официальные печати медицинских лабораторий,
  • документы об образовании (дипломы) с голографической защитой,
  • ноутбуки, образцы дипломов,
  • 15 мобильных телефонов с перепиской с клиентами,
  • одноразовые сим-карты,
  • рабочий блокнот с черновыми записями,
  • значительное количество образцов голограмм,
  • оборудование, с помощью которого производились поддельные официальные документы и др.

Обвинительный акт передан в суд. За совершенное злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

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