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У міжнародному аеропорту "Бориспіль" за добу виявили 17 підроблених документів про вакцинацію

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
5 листопада, 14:15
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За кожним із фактів буде проведено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію
Поліція відкрила кримінальні провадження
Поліція відкрила кримінальні провадження / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу у міжнародному аеропорту "Бориспіль" виявили 17 документів про вакцинацію з ознаками підробки.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції області. Facebook.

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"4 листопада на території аеропорту "Бориспіль" у 17 осіб виявили документи про вакцинацію, що можуть містити ознаки підробки", – пишуть у повідомленні.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України про фальсифікацію, а також використання підроблених документів. За кожним із фактів буде проведено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.

Чому невакциновані проти щеплення

Серед тих, хто ще не вакцинувався та не хоче цього робити, більшість не довіряє вакцинам . Ці люди вважають, що вакцинація несе більше ризиків, ніж сам COVID-19, та не хочуть переживати реакцію на вакцини.

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Майже чверть вважає, що має медичні протипоказання до вакцинації від COVID-19, хоча насправді абсолютні протипоказання може мати не менше одного відсотка людей.

Ті, хто не хоче вакцинуватися, не вважають пандемію серйозною загрозою, а COVID-19 такою хворобою, від якої потрібно щепитися взагалі.

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