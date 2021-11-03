Мінування "процвітає". Ми дізналися, чому на мостах Києва немає охорони

Після захоплення мосту Метро та мінування мосту Патона – переправи оглядають з авто

"Мінування" мостів у Києві. Фото: колаж "Сьогодні"

Київські мости часто стають "жертвами" телефонних мінерівта реальних, які загрожують їх підірвати, безпосередньо перебуваючи на переправах. Найчастіше дістається столичним мостам Метро та Патона.

Детальніше про це читайте далі в матеріалі "Сьогодні".

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Який міст "мінують" частіше?

На мосту Метро двічі проводилася спецоперація правоохоронців із затримання зловмисників із використанням спеціальної техніки – дронів, річкових катерів та БТРів. Водночас рух транспорту на переправі було зупинено.

Рік тому чоловік зателефонував до поліції та повідомив, що міст Патона буде підірваний. Невідомий погрожував підірвати нібито залишену на мосту речовину. Рух транспорту на переправі довелося тимчасово перекрити. Тоді підозрілої речовини на мосту не знайшли, а поліції вдалося встановити особу "мінера". Це уродженець Чернігова, 1993 року народження.

Що із охороною?

Попри такі погрози київські мости практично не охороняються.

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Наприклад, під мостом Патона на лівому березі Києва мешкають безхатченки, які розбили під переправою цілий табір. Вони принесли сюди ковдри, подушки, сумки і мешкають тут у теплу пору року. Ніхто безпритульних не ганяє та не карає за перебування під стратегічним об'єктом.

Практично до всіх столичних мостів є вільний доступ. Спокійно можна підійти до Північного мосту, мосту Метро, Південного мосту. Охороняється лише залізничний міст, на якому їздять поїзди.

Що думають правоохоронці?

У поліції Києва кажуть, що зробили висновки після скандальної ситуації з мінером на мосту Метро у 2019 році. Нагадаємо, тоді із озброєним чоловіком на мосту правоохоронці вели переговори кілька годин.

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"Безпосередню охорону київських мостів ми не здійснюємо. Такого, щоб там цілий день стояв наряд поліції, немає. Але патрульні поліцейські регулярно оглядають мости та найближчу до них територію. Особливо ті місця, де траплялися випадки мінування та загроз вибуху. Також поліцейські об'їжджають мости у режимі патрулювання", – повідомили сайту "Сьогодні" у поліції Києва.

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