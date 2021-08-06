Мінкульт визнав пам’яткою архітектури будівлю "Квітів України"

Будівля отримала охоронний статус – її не можна ні зруйнувати, ні перебудувати

3 серпня КМДА внесла будівлю "Квітів України" до переліку об'єктів культурної спадщини міста / Фото: колаж "Сьогодні"

Мінкульт вніс до реєстру державних пам’яток будівлю "Квіти України", яка знаходиться у Києві на вулиці Січових Стрільців, 49. Тепер будівля отримала охоронний статус.

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Про це написав у своєму Telegram-каналі міністр культури Олександр Ткаченко.

"Тепер Квіти – офіційно пам'ятка архітектури, монументального мистецтва місцевого значення", – пояснив міністр.

Будівлю тепер не можна зруйнувати або перебудувати – вона отримала охоронний статус. Відповідний указ про внесення будівлі "Квіти України" до реєстру Ткаченко підписав 6 серпня.

Нагадаємо, 12 липня стало відомо, що в Києві почали демонтаж навчально-методичного центру "Квіти України" на вулиці Січових Стрільців, 49. У столичній адміністрації тоді повідомили, що дозвіл на проведення робіт за цією адресою не надавали. А 3 серпня КМДА внесла будівлю "Квітів України" до переліку об'єктів культурної спадщини міста.

Раніше ми повідомляли, що Департамент міського благоустрою Київської міськадміністрації анулював контрольну картку на проведення ЗАТ "Квіти України" робіт із "підготовки до реконструкції"будівлі на вулиці Січових Стрільців, 49 та зобов'язав компанію знести встановлений навколо неї паркан.

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Також ми повідомляли, про скандал через знищення частини мозаїчного панно на стіні будинку № 28 на бульварі Лесі Українки. Тоді кияни сподівалися на те, що чиновники зможуть уберегти мозаїку від повного знищення.