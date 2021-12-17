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Мокро та холодно: прогноз погоди у Києві на 17 грудня (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
17 грудня, 06:30
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Кінець робочого тижня у столиці буде сніжним
Пориви вітру протягом дня сягатимуть 10 м/с./Колаж: "Сьогодні"
Пориви вітру протягом дня сягатимуть 10 м/с./Колаж: "Сьогодні"

У п'ятницю, 17 грудня, у Києві прогнозують вологу погоду. Порівняно з попереднім днем, температура знизиться.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні у столиці України прогнозують сніг та дощ. Стовпчики термометрів коливатимуться від +1 до +3 градусів. Вітер – північно-західний, 5-10 м/с.

Теплий листопад

У Києві листопад цього року потрапив до десятки найтепліших з 1881 року. Місяць відзначився температурними рекордами. Середньомісячна температура листопада була вищою за кліматичну норму в 1991-2020 роках на 2,2 градуса. Вона становила 4,8 градуса тепла.

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Найтеплішим днем метеорологи визнали 5 листопада – його максимум сягнув 15,8 градуса тепла. Найхолоднішим днем назвали 17 листопада. Тоді мінімальна температура знизилася під ранок до 7,1 градуса морозу.

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