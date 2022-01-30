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Мокрий сніг, а на дорогах ожеледиця: погода у Києві 30 січня (мапа)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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30 січня, 06:46
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Геомагнітний стан буде спокійним
Синоптики прогнозують сніг, мокрий сніг. Колаж "Сьогодні"
Синоптики прогнозують сніг, мокрий сніг. Колаж "Сьогодні"

У Києві в неділю, 30 січня, очікується мінлива хмарність, вранці сильний сніг із переходом у невеликий сніг із дощем.

Про це попереджає Український гідрометцентр.

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Погода у столиці

Синоптики прогнозують сніг, мокрий сніг, а вночі місцями сильний сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, подекуди завірюха.

Температура вночі 2-7 градусів морозу, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Атмосферний тиск становитиме 732 мм рт. ст.

Сонце зійде о 07:35, а зайде о 16:46. Тривалість дня становитиме 9 год. 11 хв. Геомагнітний стан буде спокійним.

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Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та погоду, лікарі радять дотримуватися кількох правил. Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не варто забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені. Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря або самостійно додавати собі будь-які ліки і змінювати їх дозування.

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