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Мокрый снег, а на дорогах гололедица: погода в Киеве 30 января (карта)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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30 января, 06:46
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Геомагнитная обстановка будет спокойной
Синоптики прогнозируют снег, мокрый снег. Коллаж "Сегодня"
Синоптики прогнозируют снег, мокрый снег. Коллаж "Сегодня"

В Киеве в воскресенье, 30 января, ожидается переменная облачность, утром сильный снег с переходом в небольшой снег с дождем.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

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Погода в столице

Синоптики прогнозируют снег, мокрый снег, а ночью местами по области значительный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, местами вьюга.

Температура ночью 2-7 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Атмосферное давление составит 732 мм рт. ст.

Солнце взойдет в 07:35, а зайдет в 16:46. Продолжительность дня составит 9 ч. 11 мин. Геомагнитная обстановка будет спокойной.

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Название

Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил. Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.

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