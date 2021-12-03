Мокрий сніг та зниження температури: прогноз погоди у Києві на 3 грудня (карта)

Цього дня киянам варто одягнутись тепліше

Температа у Києві не буде вище 6 градусів тепла/Колаж: Сьогодні

У п'ятницю, 3 грудня, у Києві очікується мокра погода. Крім того, буде вітряно.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У столиці України прогнозують мокрий сніг. Стовпчики термометрів будуть коливатися від +4 до +6 градусів. Вітер — північно-західний, 7-12 м/с.

Листопад у Києві став одним із найтепліших за останні 140 років

У Києві листопад цього року потрапив до десятки найтепліших з 1881 року. Місяць відзначився температурними рекордами. Середньомісячна температура листопада була вищою за кліматичну норму в 1991-2020 роках на 2,2 градуса. Вона становила 4,8 градуса тепла. Найтеплішим днем метеорологи визнали 5 листопада – його максимум сягав 15,8 градуса тепла. Найхолоднішим днем назвали 17 листопада. Тоді мінімальна температура знизилася під ранок до 7,1 градуса морозу.

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