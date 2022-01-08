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Налипання мокрого снігу та ожеледиця: погода у Києві на 8 січня (карта)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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8 січня, 06:17
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Уночі йтиме дощ зі снігом
Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Колаж "Сьогодні"
Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Колаж "Сьогодні"

Погода у Києві 8 січня погіршиться. Зокрема, у столиці вже вночі очікується налипання мокрого снігу, ожеледиця, на дорогах ожеледь.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Деталі

8 січня у Києві очікується від 0 до 2 градусів вище за нуль. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Уночі йтиме дощ зі снігом, вдень без опадів, стовпчики термометрів покажуть близько -1°С.

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