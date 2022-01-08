Налипание мокрого снега и гололед: погода в Киеве на 8 января (карта)

Ветер юго-западный, 7-12 м/c. Коллаж "Сегодня"
Погода в Киеве 8 января ухудшится. В частности, в столице уже ночью ожидается налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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8 января в Киеве ожидается от 0 до 2 градусов выше нуля. Ветер юго-западный, 7-12 м/c. Ночью будет идти дождь со снегом, днем – без осадков, столбики термометров покажут около -1 °С.
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