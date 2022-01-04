Міст Кличка знову втомився, там "попрацювали" вандали (фото)

У Києві у новорічні свята розтрощили скло загорожі на пішохідно-велосипедному мосту, відомому як міст Кличка.
Про це повідомили у Facebook Муніципальної охорони.
Крім того, на Володимирській гірці завалено інформаційну дошку.
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"А на пішохідно-велосипедному мосту між парками Володимирська гірка та Хрещатий – розтрощене скло загорожі. Повідомили відповідальним міським службам", – поінформувала Муніципальна охорона.
Фото: Муніципальна охорона
Наймолодший міст у Києві
25 травня 2019 року відбулася церемонія відкриття пішохідно-велосипедного мосту між Аркою дружби народів та Володимирською гіркою. У народі його називають скляний міст Кличка.
Конструкція складається з трьох прогонів. Опорна балка — металева цільнозварна завдовжки 216 метрів (від одного деформаційного шва до іншого) – спирається на дві проміжні залізобетонні опори та два кінцевих упори.
Міст уже прославився тим, що на ньому регулярно тріскаються видові шибки, а нещодавно в його опорі виявили безпритульного, який обладнав там житло.
Раніше ми писали:
- Обіцяного два роки чекають. Коли добудують пішохідний міст-хвилю на Оболоні.
- Під Києвом з'являться два нові мости. Ми дізналися, де їх збудують.