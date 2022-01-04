Міст Кличка знову втомився, там "попрацювали" вандали (фото)

На пішохідно-велосипедному мосту поблизу Володимирської гірки розтрощили скло

На скляному мосту знову розбили скло / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві у новорічні свята розтрощили скло загорожі на пішохідно-велосипедному мосту, відомому як міст Кличка.

Про це повідомили у Facebook Муніципальної охорони.

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Крім того, на Володимирській гірці завалено інформаційну дошку.

"А на пішохідно-велосипедному мосту між парками Володимирська гірка та Хрещатий – розтрощене скло загорожі. Повідомили відповідальним міським службам", – поінформувала Муніципальна охорона.

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Фото: Муніципальна охорона

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Наймолодший міст у Києві

25 травня 2019 року відбулася церемонія відкриття пішохідно-велосипедного мосту між Аркою дружби народів та Володимирською гіркою. У народі його називають скляний міст Кличка.

Конструкція складається з трьох прогонів. Опорна балка — металева цільнозварна завдовжки 216 метрів (від одного деформаційного шва до іншого) – спирається на дві проміжні залізобетонні опори та два кінцевих упори.

Міст уже прославився тим, що на ньому регулярно тріскаються видові шибки, а нещодавно в його опорі виявили безпритульного, який обладнав там житло.

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