У Києві масово відключили воду – адреси

У понеділок, 20 грудня, у Києві на кількох вулицях відсутнє холодне водопостачання. Це пов'язано з проведенням запланованих ремонтних робіт.
Про це повідомили у пресслужбі Київводоканалу.
Де у столиці немає водопостачання?
20 грудня станом на 16:00 тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:
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- вул. Гончара, 60;
- вул. Лабораторна, 3;
- вул. Грабовського, 15-33;
- вул. Північна, 2б, 2в;
- вул. Зодчих, 38;
- вул. Антоновича, 150а.
Нагадаємо, 13 січня 2020 року біля Ocean Plaza прорвало велику трубу тепломагістралі. Надзвичайна подія паралізувала рух транспорту в районі, а потужний фонтан гарячої води затопив торговий центр, ресторани, супермаркет і проїзну частину вулиці Антоновича. Кілька людей, що опинилися в зоні аварії, отримали опіки.
Буквально наступного дня у столиці стався ще один прорив – на вулиці Сім'ї Ідзиковських.