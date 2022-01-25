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На цілу добу! У Києві масово відключили воду – адреси

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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25 січня, 07:59
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Співробітники комунального підприємства проведуть ремонтні роботи
У столиці не буде водопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці не буде водопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві 25 та 26 січня на кількох вулицях відключать холодне водопостачання. Це пов'язано з проведенням запланованих ремонтних робіт.

Про це повідомили у Київводоканалі.

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Де не буде води?

З 08:00 25 січня до 06:00 26 січня у зв'язку з плановими ремонтними роботами тимчасово не буде водопостачання за адресами:

  • вул. Ак. Корольова, 9, 11

З 08:45 до 18:00 25 січня тимчасово не буде водопостачання за адресами:

  • вул. Столятова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 37, 39
  • вул. Байкальська, 2, 4, 6, 8, 10, 3, 5, 7, 9

З 09:00 до 19:00 26 січня тимчасово не буде водопостачання за адресою:

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  • вул. Автозаводська, 43
  • вул. Дубровицька, 10

Нагадаємо, 13 січня 2020 року біля Ocean Plaza прорвало велику трубу тепломагістралі. Надзвичайна подія паралізувала рух транспорту в районі, а потужний фонтан гарячої води затопив торговий центр, ресторани, супермаркет і проїзну частину вулиці Антоновича. Кілька людей, що опинилися в зоні аварії, отримали опіки.

Буквально наступного дня у столиці стався ще один прорив – на вулиці Сім'ї Ідзиковських.

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