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На Центральному автовокзалі Києва помітили гігантських павуків на стінах (фото)

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
21 жовтня, 13:53
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Журналіст "Сьогодні" побував на місці
На Центральному автовокзалі Києва помітили павуків. Фото: колаж "Сьогодні"
На Центральному автовокзалі Києва помітили павуків. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві Центральний автовокзал вже щосили готується до святкування найстрашнішого свята року – Геловіна.

Про це повідомляє "Сьогодні" з місця події.

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Гарбузи та гігантські павуки

Напередодні Геловіна на Центральному автовокзалі Києва з'явилася ціла фотозона. Там розмістили гігантських чорних павуків, павутину, кульки, гарбузи і солому.

До речі, Геловін – це один з найзагадковіших і містичних свят. Традиційно його відзначають в країнах Північної Америки і Європи. Не так давно Геловін став популярним і в Україні.

Цього року Геловін відзначають у неділю, 31 жовтня.

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Центральний автовокзал Києва готовий до свята
Центральний автовокзал Києва готовий до свята

Давні традиції на Геловін

Відомо, що відзначали День всіх святих ще в дохристиянські часи. Його святкували кельти, які жили на території сучасної Великобританії, Ірландії та Франції.

Племена визнавали дві пори року: літо і зиму. За давніми переказами, 31 жовтня відбувалася зміна сезонів. Свято знаменувало кінець збору врожаю і настання нового року.

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Стародавні кельти були язичниками. Вони вважали, що в ніч на 1 листопада відкривалися двері між світами живих і мертвих.

Щоб відлякати привидів і духів, люди одягалися в звірині шкури. У них вони виходили на вулицю, погасивши у будинку всі вогні. Зібравшись навколо багать, кельти приносили в жертву тварин. Такий вогонь вважався священним. Він був головним захистом від непроханих гостей. Тому в Переддень Дня всіх святих його вносили в будинок у гарбузі – символі родючості.

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