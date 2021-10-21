На Центральному автовокзалі Києва помітили гігантських павуків на стінах (фото)

У Києві Центральний автовокзал вже щосили готується до святкування найстрашнішого свята року – Геловіна.
Про це повідомляє "Сьогодні" з місця події.
Гарбузи та гігантські павуки
Напередодні Геловіна на Центральному автовокзалі Києва з'явилася ціла фотозона. Там розмістили гігантських чорних павуків, павутину, кульки, гарбузи і солому.
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До речі, Геловін – це один з найзагадковіших і містичних свят. Традиційно його відзначають в країнах Північної Америки і Європи. Не так давно Геловін став популярним і в Україні.
Цього року Геловін відзначають у неділю, 31 жовтня.
Давні традиції на Геловін
Відомо, що відзначали День всіх святих ще в дохристиянські часи. Його святкували кельти, які жили на території сучасної Великобританії, Ірландії та Франції.
Племена визнавали дві пори року: літо і зиму. За давніми переказами, 31 жовтня відбувалася зміна сезонів. Свято знаменувало кінець збору врожаю і настання нового року.
Стародавні кельти були язичниками. Вони вважали, що в ніч на 1 листопада відкривалися двері між світами живих і мертвих.
Щоб відлякати привидів і духів, люди одягалися в звірині шкури. У них вони виходили на вулицю, погасивши у будинку всі вогні. Зібравшись навколо багать, кельти приносили в жертву тварин. Такий вогонь вважався священним. Він був головним захистом від непроханих гостей. Тому в Переддень Дня всіх святих його вносили в будинок у гарбузі – символі родючості.
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