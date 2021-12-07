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На Київ насувається крижаний дощ: коли чекати негоди (мапа)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
7 грудня, 17:00
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Вночі у столиці температура повітря може опуститись до -4
Погода в Києві на 8 грудня / Колаж "Сьогодні"
Погода в Києві на 8 грудня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 8 грудня, у Києві синоптики прогнозуютьмокрий сніг, ожеледицю та крижаний дощ.

Про це повідомляє синоптик Наталія Деденко.

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У столиці синоптики обіцяють північно-східний поривчастий вітер. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від -1 до -4 градусів.

Погода в Україні на 8 грудня. Фото: Наталки Діденко
Погода в Україні на 8 грудня. Фото: Наталки Діденко

Листопад у Києві став одним із найтепліших за останні 140 років

У Києві ноябрь цього року потрапив до десятки найтеплішихз 1881 року. Місяць відзначився температурними рекордами. Середньомісячна температура листопада була вищою за кліматичну норму в 1991-2020 роках на 2,2 градуса. Вона становила 4,8 градуса тепла.

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Найтеплішим вдень метеорологи визнали 5 листопада – його максимум сягнув 15,8 градуса тепла. Найхолоднішим вдень назвали 17 листопада. Тоді мінімальна температура знизилася під ранок до 7,1 градусів морозу.

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