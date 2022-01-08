На Київ насувається снігопад – коли чекати негоди

У неділю, 9 січня, у Києв увірветься погана погода. Так, на території столиці очікується мокрий сніг.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в столиці на 9 січня
У Києві синоптики прогнозують сильний мокрий сніг.
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Стовпчик термометра вночі покаже від -2 до -4 градусів, а вдень від -1 до +1.
Також у столиці очікується південно-східний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.
Погода в Україні 9 січня. Скриншот
У Києві скоро почнеться снігопад – частині транспорту заборонять в'їзд у місто
У Києві починаючи з ночі на 9 січня та протягом наступного дня буде снігопад. Щоб у столиці не розпочався колапс на дорогах, вранці у неділю великогабаритному транспорту заборонять в'їзд у місто.
Укргідрометцентр попереджає, що на вулиці завтра йтиме мокрий сніг вранці та вдень. Також пишуть про налипання мокрого снігу. Усього випаде 4-10 см снігу, це перший, жовтий рівень небезпеки.
Зміни для транспорту
Щоб столиця не потонула у заторах, а комунальники з технікою швидко прибрали сніг на дорогах, у місті запровадили обмеження для транспорту. 9 січня з 7:00 до 10:00 великогабаритному транспорту заборонять в'їзд до столиці.
Влада просить водіїв по можливості не користуватися власними авто під час снігопаду та їздити на громадському транспорті, а також не паркувати машини на узбіччях доріг. Якщо авто заважатимуть роботі спецтехніки, їх можуть евакуювати.
Як прибиратимуть місто
Насамперед спецтехніка обробить дороги, мости та тротуари протиожеледними засобами. Після цього комунальники підтримуватимуть стан доріг – прибиратимуть сніг у міру появи покриву.
Усього "Київавтодор" має 458 одиниць основної та 128 одиниць додаткової техніки для прибирання снігу та обробки доріг.