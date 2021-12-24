На Киев надвигаются снегопады: где согреться в непогоду – адреса

В пункты обогрева могут обратиться все, кому необходимо согреться. В некоторых – можно получить медпомощь

Пункты обогрева развернуты во всех районах города. / Фото: Коллаж: Сегодня

По прогнозам синоптиков, в ближайшие пару дней в столице ожидаются снегопады. Город подготовился к ухудшению погодных условий и преодолению последствий непогоды.

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Реклама

Что стоит помнить киевлянам

В период ухудшения погодных условий действует ограничение на въезд в город крупногабаритного транспорта. Это позволяет разгрузить дороги, а утром и вечером минимизировать пробки.

Городян призывают не использовать личный транспорт, а отдавать предпочтение общественному.

Водителям следует парковать автомобили так, чтобы не мешать работе спецтехники, чтобы их не пришлось эвакуировать.

Где согреться

Пункты обогрева развернуты во всех районах столицы.

ул. Тарасовская, 2. ЖЭУ – 105. Режим работы: пн-пт: с 8:00 до 17:00

ул. Касияна, 8. ЖЭУ – 107. Режим работы: пн-пт: с 8:00 до 17:00

ул. Академика Заболотного, 20-А. ЖЭУ – 109. Режим работы: пн-пт: с 8:00 до 17:00

Дарницкий район

ул. Анны Ахматовой, 2-А. КП "Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Дарницкого района г. Киева". ЖЭУ – 201. Режим работы: круглосуточно

ул. Харьковское шоссе, 172-Б. КП "Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Дарницкого района г. Киева". ЖЭУ – 203. Режим работы: круглосуточно

ул. Евгения Харченко, 47. КП "Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Дарницкого района г. Киева". ЖЭУ – 207. Режим работы: пн-чт: с 8:00 до 18:00, пт: с 08:00 до 16:45.

ул. Архитектора Вербицкого, 9-И. Территориальный центр социального обслуживания (оказание социальных услуг) Дарницкого района г. Киева. Режим работы: пн-чт: с 8:00 до 17:30, пт: с 8:00 до 16:15.

ул. Харьковское шоссе, 57 (II этаж). Дарницкий районный в Киеве центр социальных служб. Режим работы: пн-чт: с 8:00 до 17:00, пт: с 8:00 до 15:45.

Деснянский район

Реклама

ул. Викентия Беретти, 18. Территориальный центр социального обслуживания Деснянского района г. Киева. Режим работы: пн-пт: с 9:00 до 18:00, круглосуточно при понижении температуры.

ул. Каштанова, 8-Г. ЖЭУ – № 308. Режим работы: пн-пт: с 8:00 до 17:00.

ул. Киото, 11. ЖЭУ – № 301. Режим работы: пн-пт: с 8:00 до 17:00.

Днепровский район

ул. Курнатовского, 7а, корпус 3. Центральное отделение территориального центра социального обслуживания Днепровского района г. Киева. Режим работы: пн-пт: с 9:00 до 17:00

ул. Рогозовская, 6. Киевская городская клиническая больница №11. Режим работы: пн-пт: с 9:00 до 17:00

ул. Кибальчича, 13-Б. ЖЭУ-409. Режим работы: 8:00 – 21:00

Оболонский район

ул. Иорданская, 7-А. Помещение аварийно-восстановительного участка. Режим работы: 8:00 – 21:00

ул. Попова, 1. ЖЭУ-505. Режим работы: пн-пт: с 8:00 до 17:00

ул. Родниковая, 3. ЖЭУ-508. Режим работы: пн-пт: с 8:00 до 17:00

ул. Озерная, 18А. Временный пункт обогрева. На базе управления социальной защиты населения Оболонской районной в Киеве государственной администрации и территориального центра социального обслуживания (оказания социальных услуг) Оболонского района города Киева. Режим работы: пн-пт: с 9:00 до 18:00

Печерский район

Реклама

ул. Бассейная, 5-А. ЖЭУ "Крещатик". Режим работы: пн-чт: с 9:00 до 18:00

б-р Дружбы народов, 30/1. ЖЭУ "Печерскжилье". Режим работы: 8:00 – 21:00

Подольский район

ул. Светлицкого, 35-Б. КП "Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Подольского района". Режим работы: 8:00 – 21:00

ул. Мостицкая, 9. Помещение травмпункта КНП "КДЦ Подольского района г. Киева". Режим работы: 8:00 – 21:00

ул. Хорива, 36. КП "Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Подольского района". Режим работы: пн-чт: с 9:00 до 17:00; пт: с 9:00 до 16:00.

ул. Оболонская, 38. Помещение жилищно-эксплуатационного участка №1. Режим работы: пн-чт: с 9:00 до 17:00; пт: с 9:00 до 16:00.

пров. Квитневый, 4. Помещение жилищно-эксплуатационного участка № 2 (КП "Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Подольского района г. Киева"). Режим работы: пн-чт: с 9:00 до 17:00; пт: с 9:00 до 16:00

просп. Гонгаде, 7-А. Помещение жилищно-эксплуатационного участка №3 КП "Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Подольского района г. Киева". Режим работы: пн-чт: с 9:00 до 17:00; пт: с 9:00 до 16:00

ул. И. Выговского, 10-В. Помещение жилищно-эксплуатационного участка №4 КП "Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Подольского района г. Киева". Режим работы: пн-чт: с 9:00 до 17:00; пт: с 9:00 до 16:00

ул. Бестужева, 32. Отделение организации предоставления адресной натуральной и денежной помощи Территориального центра социального обслуживания Подольского района (банк одежды). Режим работы: пн-чт: с 9:00 до 17:00; пт: с 9:00 до 16:00

ул. Борисоглебская, 8/13. Помещение отделения социальной помощи на дому "Подол" Территориального центра социального обслуживания Подольского района. Режим работы: пн-чт: с 9:00 до 17:00; пт: с 9:00 до 16:00.

ул. Кирилловская, 115/3. Помещение отделения социальной помощи на дому "Куренивка" Территориального центра социального обслуживания Подольского района. Режим работы: пн-чт: с 9:00 до 17:00; пт: с 9:00 до 16:00

ул. Галицкая, 13. Помещение отделения социальной помощи на дому "Ветряные горы" Территориального центра социального обслуживания Подольского района. Режим работы: пн-чт: с 9:00 до 17:00; пт: с 9:00 до 16:00

ул. Мостицкая, 14. Помещение отделения социальной помощи на дому "Виноградарь" Территориального центра социального обслуживания Подольского района. Режим работы: пн-чт: с 9:00 до 17:00; пт: с 9:00 до 16:00

ул. Выговского, 10-В. Помещение отделения социальной помощи на дому "Нивки" Территориального центра социального обслуживания Подольского района. Режим работы: пн-чт: с 9:00 до 17:00; пт: с 9:00 до 16:00

пров. Бондарский, 19. Помещение отделения социальной помощи на дому "Куренивка" Территориального центра социального обслуживания Подольского района. Режим работы: пн-чт: с 9:00 до 17:00; пт: с 9:00 до 16:00

ул. Светлицкого, 24-А. Помещение филиала отделения дневного пребывания "Виноградарь" Территориального центра социального обслуживания Подольского района. Режим работы: пн-пт: с 9:00 до 18:00

Святошинский район

ул. Жмеринская, 22-А. Территориальный центр социального обслуживания Святошинского района Киева (Управление социальной защиты населения). Режим работы: 8:00 – 21:00

ул. Чернобыльская, 9. Территориальный центр социального обслуживания Святошинского района г. Киева (Управление социальной защиты населения). Режим работы: с 08:00 до 17:00

б-р Кольцова, 12. Отдел торговли, потребительского рынка и предпринимательства. Отдел по гражданской защите ООО ТД "Днепр". Режим работы: с 08:00 до 17:00

Соломенский район

ул. Суздальская, 4/6. Отдельное учреждение Дом социальной заботы. Прием на ночлег ежедневно с 18:00 до 22:00 (пребывание до 08:00).

ул. Вацлава Гавела, 83-А. Территориальный центр социального обслуживания Соломенского района г. Киева. Режим работы: пн-чт: с 8:00 до 17:00, пт: с 8:00 до 15:45

ул. Волынская, 2. Территориальный центр социального обслуживания Соломенского района г. Киева. Режим работы: пн-чт: с 8:00 до 17:00, пт: с 8:00 до 15:45

Шевченковский район

ул. Сальского Владимира, 33. Территориальный центр социального обслуживания (оказание социальных услуг) Шевченковского района г. Киева. Режим работы: пн-пт: с 9:00 до 17:00

ул. Богдана Гаврилишина, 11А. Территориальный центр социального обслуживания Шевченковского района г. Киева. Режим работы: 8:00 – 21:00.

ул. Половецкая, 14. Территориальный центр социального обслуживания (оказания социальных услуг) Шевченковского района г. Киева. Режим работы: пн-пт: с 9:00 до 17:00.

Для кого работают пункты обогрева

Туда может обратиться кто-нибудь, кому нужно согреться. В некоторых пунктах обогрева можно получить первую медицинскую помощь, выпить горячего чая, а пара пунктов имеют банки одежды, где при необходимости можно взять себе теплую одежду и обувь.

Раньше мы писали: