На порозі червоної зони та 8,5 тисяч смертей: яка ситуація з COVID-19 у Києві

За весь час пандемії у місті захворіло 381 269 осіб, а одужало – 340 865

У столиці триває чергова хвиля коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві кількість випадків коронавірусузначно збільшилася. Лише станом на ранок 6 лютого зафіксували 2 298 нових випадків коронавірусу за добу.

Сайт "Сьогодні" зібрав усе, що відомо про COVID-19 у столиці.

Реклама

Дані за добу

Загалом у столиці підтверджено 381 269 випадків COVID-19.

З початку епідемії у Києві:

одужали – 340 865 осіб (292 за добу);

померли – 8587 осіб (18 за добу).

На Київщині зафіксовано 206 623 випадки COVID-19 (704 нових випадки за добу).

Реклама

Помаранчева зона

Київ 1 лютого перейшов із жовтої до помаранчевої зони карантину. Саме такий прогноз давав головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак. Цей перехід не був несподіваним.

При цьому голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан вважає, що у столиці рано говорити про червону зону.

"Попри високий показник виявлення вірусу в лабораторіях міста, ми маємо низький показник госпіталізації. Але, попри це, всі госпітальні бази столиці поступово заповнюються. Поки що вони не заповнені до 40%, але я думаю, що найближчого тижня зайнятість лікарняних ліжок буде збільшуватися", – розповів Рубан.

Бустерна вакцинація

Частина киян вже одержала бустерну дозу щеплення від коронавірусу. З 1 лютого мешканці столиці зможуть й оновити свій COVID-сертифікат у програмі "Дія". Його термін дії становить 270 днів.

Реклама

Сертифікатом можна користуватися як усередині країни, так і для перетину кордону. Проте мандрувати з новим документом українці зможуть лише через 14 днів після щеплення.

Як уберегтися від різних штамів COVID-19

Список заходів, які потрібно вжити населенню, щоб убезпечити себе від коронавірусу:

вакцинуватись;

носити маску, прикриваючи рота й носа;

дотримуватись дистанції 1,5 метра;

чхати й кашляти в зігнутий лікоть або серветку;

не торкатися обличчя;

регулярно провітрювати приміщення, дезінфікувати поверхню;

дотримуватися самоізоляції;

мити руки із милом, користуватися антисептиками.

Раніше ми писали: