Сьогодні 14:00 на
Стрибки з трампліну
Чоловіки, індивідуальні
Звичайний трамплін, фінал
Сьогодні 14:40 на
Фрістайл
Жінки, могул
Третій финал
Сьогодні 15:15 на
Санний спорт
Чоловіки
3-й заїзд, фінал
Завтра 05:35 на
Фігурне катання
Жінки, командні змагання
Довільна програма
Завтра 06:54 на
Сноуборд
Чоловіки, слоупстайл
3-й заїзд, фінал
Завтра 07:45 на
Гігантський слалом
Жінки
2-й заїзд
Завтра 10:30 на
Ковзанярський спорт
Жінки, 1500 м
Фінал
Завтра 11:00 на
Біатлон
Жінки, індивідуальна
гонка 15 км, фінал
Завтра 14:46 на
Шорт-трек
Жінки, 500 м
Фінал А
Завтра 14:51 на
Стрибки з трампліну
Змішані команди
Фінальний раунд
Завтра 14:58 на
Шорт-трек
Чоловіки, 500 м
Фінал А
8 лютого 04:45 на
Фрістайл
Жінки, вільні дисципліни, біг-ейр
Фінальний заїзд
8 лютого 05:00 на
Гірськолижний спорт
Чоловіки, супергігант
Фінал
8 лютого 08:05 на
Керлінг
Змішані пари
Матч за бронзу
8 лютого 09:36 на
Сноуборд
Жінки, паралельний гігантский слалом
Фінал
8 лютого 09:43 на
Сноуборд
Чоловіки, паралельний гігантский слалом
Фінал
8 лютого 10:30 на
Біатлон
Чоловіки, індивідуальні
перегони, 20 км. Фінал
8 лютого 12:30 на
Ковзанярський спорт
Чоловіки, 1500 м
Фінал
8 лютого 13:47 на
Лижні гонки
Жінки, спринт
Вільний стиль, фінал
8 лютого 14:00 на
Лижні гонки
Чоловіки, спринт
Вільний стиль, фінал
8 лютого 14:05 на
Керлінг
Змішані пари
Фінал
8 лютого 15:35 на
Санний спорт
Жінки
4-а спроба
Київ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 📲 Технології, що змінюють життя 👗 Тиждень моди 🔔 Загроза війни з Росією
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

На порозі червоної зони та 8,5 тисяч смертей: яка ситуація з COVID-19 у Києві

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 лютого, 12:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За весь час пандемії у місті захворіло 381 269 осіб, а одужало – 340 865
У столиці триває чергова хвиля коронавірусу
У столиці триває чергова хвиля коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві кількість випадків коронавірусузначно збільшилася. Лише станом на ранок 6 лютого зафіксували 2 298 нових випадків коронавірусу за добу.

Сайт "Сьогодні" зібрав усе, що відомо про COVID-19 у столиці.

Реклама

Дані за добу

Загалом у столиці підтверджено 381 269 випадків COVID-19.

З початку епідемії у Києві:

  • одужали – 340 865 осіб (292 за добу);
  • померли – 8587 осіб (18 за добу).

На Київщині зафіксовано 206 623 випадки COVID-19 (704 нових випадки за добу).

Реклама

Помаранчева зона

Київ 1 лютого перейшов із жовтої до помаранчевої зони карантину. Саме такий прогноз давав головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак. Цей перехід не був несподіваним.

При цьому голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан вважає, що у столиці рано говорити про червону зону.

"Попри високий показник виявлення вірусу в лабораторіях міста, ми маємо низький показник госпіталізації. Але, попри це, всі госпітальні бази столиці поступово заповнюються. Поки що вони не заповнені до 40%, але я думаю, що найближчого тижня зайнятість лікарняних ліжок буде збільшуватися", – розповів Рубан.

Бустерна вакцинація

Частина киян вже одержала бустерну дозу щеплення від коронавірусу. З 1 лютого мешканці столиці зможуть й оновити свій COVID-сертифікат у програмі "Дія". Його термін дії становить 270 днів.

Реклама

Сертифікатом можна користуватися як усередині країни, так і для перетину кордону. Проте мандрувати з новим документом українці зможуть лише через 14 днів після щеплення.

Як уберегтися від різних штамів COVID-19

Список заходів, які потрібно вжити населенню, щоб убезпечити себе від коронавірусу:

  • вакцинуватись;
  • носити маску, прикриваючи рота й носа;
  • дотримуватись дистанції 1,5 метра;
  • чхати й кашляти в зігнутий лікоть або серветку;
  • не торкатися обличчя;
  • регулярно провітрювати приміщення, дезінфікувати поверхню;
  • дотримуватися самоізоляції;
  • мити руки із милом, користуватися антисептиками.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров У мережі пишуть, що "Нацкорпус" створює радіоактивну бомбу проти РФ. Ми дізналися, чи це правда Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Витримає ядерний удар. У метро розповіли, як рятуватимуть киян у разі агресії РФ Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко На порозі червоної зони та 8,5 тисяч смертей: яка ситуація з COVID-19 у Києві Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

16 665

захворіло за тиждень в Києві

+41%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.27

Російський рубль (₽)

0.3708

Євро (€)

31.92

Doodle Сьогодні
6 лютого. Єлизавета II. Рівно 70 років тому цього дня на престол Великобританії та Британської Імперії зійшла 25-річна Єлизавета Ганна Марія Віндзор, яка нині живе і правляча Королева…
Історія дня - за хвилину
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.27

Російський рубль (₽)

0.3708

Євро (€)

31.92

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти