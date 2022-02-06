На пороге красной зоны и 8,5 тысяч смертей: какая ситуация с COVID-19 в Киеве

За все время пандемии в городе заболели 381 269 человек, а выздоровели – 340 865

В столице продолжается очередная волна коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве количество случаев коронавируса значительно увеличилось. Только по состоянию на утро 6 февраля зафиксировали 2 298 новых случаев коронавируса в сутки.

Сайт "Сегодня" собрал все, что известно о COVID-19 в столице.

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Данные за сутки

Всего в столице подтверждено 381 269 случаев COVID-19.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели – 340 865 человек (292 в сутки);

умерли – 8 587 человек (18 в сутки).

В Киевской области зафиксировано 206 623 случая COVID-19 (704 новых случая в сутки).

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Оранжевая зона

Киев 1 февраля перешел из желтой в оранжевую зону карантина. Именно такой прогноз давал главный санврач Киева Сергей Чумак. Этот переход не был неожиданным.

При этом глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан считает, что в столице рано говорить о красной зоне.

"Несмотря на высокий показатель выявления вируса в лабораториях города, мы имеем низкий показатель госпитализации. Но, несмотря на это, все госпитальные базы столицы постепенно заполняются. Пока они не заполнены до 40%, но я думаю, что в ближайшую неделю занятость больничных коек будет увеличиваться", – рассказал Рубан.

Бустерная вакцинация

Часть киевлян уже получила бустерную дозу прививки от коронавируса. С 1 февраля жители столицы смогут и обновить свой COVID-сертификат в приложении "Дія". Его срок действия составляет 270 дней.

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Cертификатом можно пользоваться как внутри страны, так и для пересечения границы. Однако путешествовать с новым документом украинцы смогут только спустя 14 дней с момента прививки.

Как уберечься от разных штаммов COVID-19

Список мер, которые нужно принять населению, чтобы обезопасить себя от коронавируса:

вакцинироваться;

носить маску, прикрывая рот и нос;

соблюдать дистанцию в 1,5 метра;

чихать и кашлять в согнутый локоть или в салфетку;

не трогать лицо;

регулярно проветривать помещения, дезинфицировать поверхности;

придерживаться самоизоляции;

мыть руки с мылом, пользоваться антисептиками.

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