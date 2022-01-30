На порозі оранжевої зони. Все, що потрібно знати про COVID-ситуацію в Києві

У Києві зростає захворюваність на COVID-19, проте поки що влада не планує переводити місто в червону зону карантину. Попри невтішну статистику, ситуація з ковідом цілком прогнозована.
Сайт "Сьогодні" зібрав усе, що потрібно знати про епідемію та карантин у Києві.
Захворюваність зростає
За останній тиждень, з 23 по 30 січня, у столиці відзначили 11 844 нових випадків коронавірусу. Ще сім днів тому за добу було менш ніж 500 хворих, а за тиждень показник зріс майже до 2,5 тисячі.
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- 23 січня – 464 випадки;
- 24 січня – 1589;
- 25 січня – 1919;
- 26 січня – 2012;
- 27 січня – 2384;
- 28 січня – 2418;
- 29 січня – 1058.
Що з вакцинацією?
За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, Київ та область у лідерах з вакцинації від коронавірусної хвороби. Тут 53-75% вакцинованого дорослого населення з повним курсом щеплень.
Чи є у Києві флурон?
Так званий флурон – одночасне зараження коронавірусом та грипом. У Києві таких випадків поки що не виявили. Про це "Сьогодні" розповів Сергій Чумак, головний санлікар Києва. Він і взагалі вважає, що це неможливо.
"У нас такого не було. Одночасно заразитися двома вірусами неможливо. Сильний вірус витісняє слабкий. Людина може перехворіти на грип, а потім – на коронавірус", – розповів Чумак.
Що з карантином?
Поки що місто залишається в жовтій зоні. Голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан вважає, що у столиці рано говорити про червону зону.
"Незважаючи на високий показник виявлення вірусу в лабораторіях міста, ми маємо низький показник госпіталізації. Проте, попри це, всі госпітальні бази столиці поступово заповнюються. Поки що вони не заповнені до 40%, але я думаю, що найближчого тижня зайнятість лікарняних ліжок буде збільшуватися", – розповів Рубан.
Тим часом головний санлікар Києва Сергій Чумак припустив, що за нинішньої динаміки столиця може перейти до помаранчевої зони наступного тижня.
Дітей відправлять на "дистанційку"?
У КМДА відзначили, що столичні школи та садочки не закриваються на карантин. Про це вирішують керівники навчальних закладів, залежно від рівня захворюваності у колективі.
"Сьогодні серед вчителів та учнів хворіють на респіраторні захворювання та коронавірус трохи більше одного відсотка", – уточнили в адміністрації.
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