Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔴 Розстріли в дніпрі 📋 Як підготуватися до НС 🔔 Загроза війни з Росією 📽 Помер Леонід Куравльов
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

На порозі оранжевої зони. Все, що потрібно знати про COVID-ситуацію в Києві

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
30 січня, 19:52
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Києві за тиждень захворюваність на ковід виросла майже вчетверо – чого чекати жителям столиці
У столиці все більше випадків коронавірусу
У столиці все більше випадків коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві зростає захворюваність на COVID-19, проте поки що влада не планує переводити місто в червону зону карантину. Попри невтішну статистику, ситуація з ковідом цілком прогнозована.

Сайт "Сьогодні" зібрав усе, що потрібно знати про епідемію та карантин у Києві.

Реклама

Захворюваність зростає

За останній тиждень, з 23 по 30 січня, у столиці відзначили 11 844 нових випадків коронавірусу. Ще сім днів тому за добу було менш ніж 500 хворих, а за тиждень показник зріс майже до 2,5 тисячі.

  • 23 січня – 464 випадки;
  • 24 січня – 1589;
  • 25 січня – 1919;
  • 26 січня – 2012;
  • 27 січня – 2384;
  • 28 січня – 2418;
  • 29 січня – 1058.

Що з вакцинацією?

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, Київ та область у лідерах з вакцинації від коронавірусної хвороби. Тут 53-75% вакцинованого дорослого населення з повним курсом щеплень.

Чи є у Києві флурон?

Так званий флурон – одночасне зараження коронавірусом та грипом. У Києві таких випадків поки що не виявили. Про це "Сьогодні" розповів Сергій Чумак, головний санлікар Києва. Він і взагалі вважає, що це неможливо.

Реклама

"У нас такого не було. Одночасно заразитися двома вірусами неможливо. Сильний вірус витісняє слабкий. Людина може перехворіти на грип, а потім – на коронавірус", – розповів Чумак.

Що з карантином?

Поки що місто залишається в жовтій зоні. Голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан вважає, що у столиці рано говорити про червону зону.

"Незважаючи на високий показник виявлення вірусу в лабораторіях міста, ми маємо низький показник госпіталізації. Проте, попри це, всі госпітальні бази столиці поступово заповнюються. Поки що вони не заповнені до 40%, але я думаю, що найближчого тижня зайнятість лікарняних ліжок буде збільшуватися", – розповів Рубан.

Тим часом головний санлікар Києва Сергій Чумак припустив, що за нинішньої динаміки столиця може перейти до помаранчевої зони наступного тижня.

Дітей відправлять на "дистанційку"?

У КМДА відзначили, що столичні школи та садочки не закриваються на карантин. Про це вирішують керівники навчальних закладів, залежно від рівня захворюваності у колективі.

Реклама

"Сьогодні серед вчителів та учнів хворіють на респіраторні захворювання та коронавірус трохи більше одного відсотка", – уточнили в адміністрації.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Бояться вторгнення РФ? Туристи масово скасовують свої поїздки в Україну Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Від чахохбілі до риби під соусом бешамель. Ми дізналися ціни на шкільні обіди у Києві Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко В Україні вдарять сильні морози: свіжий прогноз синоптиків на лютий Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сьогодні
30 січня. Гліб Котельников. Рівно 150 років тому народився винахідник першого ранцевого парашута, що завоював увесь світ. Хоча спочатку він був актором…
Історія дня - за хвилину
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Коронавірус за тиждень

11 844

захворіло за тиждень в Києві

+48%

Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.99

Російський рубль (₽)

0.3715

Євро (€)

32.34

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти