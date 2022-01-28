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На Україну насувається циклон: синоптик попередила про небезпеку

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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28 січня, 17:00
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Українцям варто бути обережними на вулиці у ці вихідні, бо там може бути слизько
Найближчими днями в Україні очікується сильний поривчастий вітер
Найближчими днями в Україні очікується сильний поривчастий вітер / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Україні 29 січня очікується сніжна. Окрім цього, синоптикиня Наталка Діденко попередила про ожеледь і сильний вітер.

Про це вона написала у Facebook.

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Атлантичні атмосферні фронти північно-західного циклону будуть переміщатися країною, прихопивши з собою і сніг, і мокрий сніг, і налипання снігу, і ожеледицю з сильним вітром.

У суботу, 29 січня, у західних, південних областях удень без істотних опадів, а вночі суха погода прогнозується на Вінниччині.

У неділю, 30 січня, без опадів залишаться центральні та східні регіони. А ось решту території України 30 січня, в неділю, очікує велика кількість опадів, що може загрожувати пересуванню автомобілів та громадському транспорту.

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"Температура повітря в більшості областей України вдень коливатиметься близько нуля. Однак у ніч на неділю помірний мороз повернеться: позначки термометра опустяться до -2...-6 градусів", – пише синоптик.

29 січня, у суботу, у Києві очікується часом сніг, у ніч проти 30 січня без опадів. А ось у неділю вдень опади будуть інтенсивними. Також прогнозуються сильні пориви вітру у вихідні.

Температура повітря буде близько нуля, лише вночі, 30 січня, знизиться до -4...-6 градусів.

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Що робити водіям під час снігопаду та ожеледиці?

Водії повинні бути уважними за кермом, стежити за дорожньою ситуацією та дотримуватися правил дорожнього руху.

Також водії не повинні паркуватися на узбіччях доріг та у заборонених місцях. Тому що автомобілі можуть заважати прибиранню снігу.

Водіям також рекомендують не змінювати смуги руху без потреби, якщо дороги вкриті снігом.

Важливо зазначити: якщо ви втратили контроль над машиною під час снігопаду, то не потрібно припиняти спробу уникнути занесення.

Крім того, під час мінусової температури та снігопаду краще не користуватися ручними гальмами. Це повязано з тим, що через особливості конструкції механізму у ньому конденсується волога. Таким чином, колодки примерзають, і машина не знімається з ручного гальма.

Рекомендації для пішоходів під час негоди:

  • Не поспішайте, не соромтеся "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
  • Вибирайте взуття на підошві з мікропористої або іншої м'якої основи без підборів.
  • Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.
  • Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.
  • Обходьте металеві кришки люків.
  • Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести та не вдасться вчасно загальмувати.
  • Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
  • Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

Крім того, пішоходам рекомендують уникати під час негоди дерев, споруд підвищеного ризику, а також остерігатися частин конструкцій та предметів, що нависли над будівлями, обірваних проводів ліній електропередачі та розбитого скла.

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