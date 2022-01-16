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На вулицях буде небезпечно! Завтра у Києві різко погіршиться погода

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16 січня, 18:31
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Вже цієї ночі температура повітря опуститься до -3 градусів морозу
В Києві прогнозують сніг.
В Києві прогнозують сніг. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві завтра, 17 січня, очікується сильний штормовий вітер. Крім того, прогнозують ожеледицю на дорогах.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у своєму Telegram.

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Йтиме в Києві у понеділок сніг, мокрий сніг, можлива хуртовина. Найближчої ночі очікується до -3 градусів. На дорогах та тротуарах буде слизько. Завтра вдень температура повітря – близько нуля.

"Одягніться на роботу щільніше. Якщо збираєтесь не брати автомобіль, передивіться ще сьогодні, де він стоїть, щоб не впало на нього нічого важкого", – порадила Діденко.

За її даними, 18 січня у Києві похолодає на кілька градусів, сильний вітер втримається.

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Прогноз у Києві та області на 17 січня. Карта: Укргідрометцентр

В Україну повернеться негода

В Україні знову погіршиться погода – оголосили штормове попередження. Завтра, 17 січня, очікуються сильні пориви вітру.

Вночі у західних і північних областях, а вдень по всій Україні будуть пориви вітру 17-22 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

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У Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях вдень пориви 25-28 м/с (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

В Карпатах вночі невеликий, вдень значний сніг, пориви вітру 25-30 м/с, хуртовина.

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