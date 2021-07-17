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На всіх пляжах Києва заборонили купатися. Що сталося

17 липня 2021 12:01

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Експерти поки не рекомендують купатися у Києві – це може бути небезпечно для людини

На двох київських пляжах не можна купатися / Фото: колаж "Сегодня"

На двох київських пляжах не можна купатися / Фото: колаж "Сегодня"

У Києві з 17 липня на всіх муніципальних пляжах заборонили купатися і вивісили червоні прапори. Однак такі заходи вживаються для профілактики.

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Про це повідомили у КП "Плесо".

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Влада привласнила всім 14 офіційним пляжам Києва тимчасовий статус "Не купатися". Коли знімуть обмеження – поки не відомо.

Водночас на березі відпочивати можна.

Чому у воді краще не купатися?

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Через аномальну спеку почалося активне "цвітіння" води. Там розмножуються синьо-зелені водорості, які забирають з води кисень і виділяють токсичні речовини. Через це в воді стає занадто мало кисню і риба може загинути.

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Якщо почнеться мор риби, якість води суттєво погіршиться і купання стане небезпечним для людини.

Нагадаємо, раніше в Києві на всіх пляжах виявили кишкову паличку.

Крім того, на пляжах Миколаєва знайшли кишкову паличку. Ми писали, чим вона небезпечна.

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