Небезпечно купатись: у Києві на всіх пляжах виявили кишкову паличку

На 14 пляжах Києва - не рекомендують відпочивати / Фото: колаж "Сегодня"
У Києві на 14 столичних пляжах виявили кишкову паличку – на них не рекомендують купатись.
Про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров’я.
Експерти виявили відхилення у 14 пробах за індексом ЛКП (лактозопозитивні кишкові палички):
- "Веселка" — 13000;
- "Венеція" — 21000;
- "Дитячий" — 21000;
- "Золотий" — 13000;
- "Молодіжний" — 13000;
- "Передмістна слобідка" — 13000;
- "Центральний" — 30000;
- "Чорторий" — 14000;
- "Троєщина" — 30000;
- "Тельбін" — 19000;
- "Райдуга" — 52000;
- "Вербне" — 15000;
- "Пуща-Водиця" — 31000;
- "Галерний" — 36000.
Зазначимо, що індекс ЛКП не повинен перевищували 1000 одиниць. На пляжах, де зафіксували порушення. На цих пляжах рекомендують встановити щити про заборону купання.
Читайте також: Пляжі Києва: де можна, а де не можна купатися
В трендіАлкоголь у крові перевищував норму в 16 разів: у Києві зупинили п'яного водія, і він заснув (відео)
Також відхилення виявили у 3 пробах за хімічними показниками на пляжах "Вербне" та "Пуща-Водиця"
У той же час, міжнародну відзнаку "Блакитний прапор" отримали пляжі:
- "Дитячий";
- "Золотий";
- "Венеція" в Гідропарку;
- "Молодіжний";
- "Веселка" – у Дніпровському районі;
- "Галерний" – у Голосіївському районі;
- "Пуща-Водиця"/5–7 лінія/ставок на р. Горенка — в Оболонському районі;
- пляж "Троєщина" на р. Десенка;
- пляж "Чорторий" – у ПКіВ Дружби народів Деснянського району.
"На дев'яти пляжах буде піднято дев'ять блакитних прапорів. Це спеціальна нагорода, вона вручається пляжам, які відповідають високим стандартам якості. Минулого року в Києві таких пляжів було вісім. Цього року долучиться пляж "Чорторий". Він абсолютно новий, після капітального ремонту", – розповідає сайту "Сьогодні" директор з утримання прибережної інфраструктури в КП "Плесо" Костянтин Пігуля.
Раніше ми повідомляли, що у пробах води на миколаївському пляжі "Чайка" і в зоні відпочинку "Намив" виявили перевищення індексу кишкової палички. Купатися у цих місцях відпочиваючим поки не радять.