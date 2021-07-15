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Небезпечно купатись: у Києві на всіх пляжах виявили кишкову паличку

15 липня 2021 13:55

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Експерти рекомендують встановити у цих зонах відпочинку щити про заборону купання

На 14 пляжах Києва - не рекомендують відпочивати / Фото: колаж "Сегодня"

На 14 пляжах Києва - не рекомендують відпочивати / Фото: колаж "Сегодня"

У Києві на 14 столичних пляжах виявили кишкову паличку – на них не рекомендують купатись.

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Про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров’я.

Експерти виявили відхилення у 14 пробах за індексом ЛКП (лактозопозитивні кишкові палички):

  • "Веселка" — 13000;
  • "Венеція" — 21000;
  • "Дитячий" — 21000;
  • "Золотий" — 13000;
  • "Молодіжний" — 13000;
  • "Передмістна слобідка" — 13000;
  • "Центральний" — 30000;
  • "Чорторий" — 14000;
  • "Троєщина" — 30000;
  • "Тельбін" — 19000;
  • "Райдуга" — 52000;
  • "Вербне" — 15000;
  • "Пуща-Водиця" — 31000;
  • "Галерний" — 36000.

Зазначимо, що індекс ЛКП не повинен перевищували 1000 одиниць. На пляжах, де зафіксували порушення. На цих пляжах рекомендують встановити щити про заборону купання.

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Також відхилення виявили у 3 пробах за хімічними показниками на пляжах "Вербне" та "Пуща-Водиця"

У той же час, міжнародну відзнаку "Блакитний прапор" отримали пляжі:

  • "Дитячий";
  • "Золотий";
  • "Венеція" в Гідропарку;
  • "Молодіжний";
  • "Веселка" – у Дніпровському районі;
  • "Галерний" – у Голосіївському районі;
  • "Пуща-Водиця"/5–7 лінія/ставок на р. Горенка — в Оболонському районі;
  • пляж "Троєщина" на р. Десенка;
  • пляж "Чорторий" – у ПКіВ Дружби народів Деснянського району.

"На дев'яти пляжах буде піднято дев'ять блакитних прапорів. Це спеціальна нагорода, вона вручається пляжам, які відповідають високим стандартам якості. Минулого року в Києві таких пляжів було вісім. Цього року долучиться пляж "Чорторий". Він абсолютно новий, після капітального ремонту", – розповідає сайту "Сьогодні" директор з утримання прибережної інфраструктури в КП "Плесо" Костянтин Пігуля.

Раніше ми повідомляли, що у пробах води на миколаївському пляжі "Чайка" і в зоні відпочинку "Намив" виявили перевищення індексу кишкової палички. Купатися у цих місцях відпочиваючим поки не радять.

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