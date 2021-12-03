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Наскільки станції Київського метро доступні людям з інвалідністю: карта

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
3 грудня, 11:44
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Пересуватися людям з інвалідністю у Києві складно, але це можливо
Як киянам з інвалідністю користуватися підземкою
Як киянам з інвалідністю користуватися підземкою / Фото: Колаж: Сьогодні

3 грудня – Міжнародний День людей з інвалідністю. Вперше про нього заявила 1992 року Генеральна Асамблея ООН. Проведення цього дня в Україні встановлено Указом Президента від 27 листопада 1993 року №566/93. "Сьогодні" вирішив розповісти, як користуватися метро людям з обмеженими можливостями.

Адже цей день наголошує на необхідності досягнення повного забезпечення рівних прав інвалідів та їхньої участі в житті суспільства. Зазначимо, що 6 жовтня 2005 року було ухвалено закон "Про реабілітацію інвалідів в Україні", яким визначено основні засади створення правових, соціально-економічних, організаційних умов для функціонування системи підтримки фізичного, психічного та соціального добробуту інвалідів.

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Як спуститися в метро людям з обмеженими можливостями

Пересуватися людям з інвалідністю у Києві складно, але це можливо. Адже 14 станцій Київського метрополітену повністю пристосовані для пересування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема, обладнано ліфтами та підйомниками:

  • "Вирлиця" – чотири ліфти, три спеціальні підйомники;
  • "Бориспільська" – два ліфти, два спеціальні підйомники;
  • "Червоний хутір" – дев'ять ліфтів;
  • "Деміївська" – два ліфти, два спеціальні підйомники;
  • "Голосіївська" – три ліфти;
  • "Васильківська" – чотири ліфти, два спеціальні підйомники;
  • "Виставковий центр" – два ліфти;
  • "Іподром" – п'ять ліфтів;
  • "Теремки" – чотири ліфти;
  • Другий вихід на станції "Дарниця" – один спеціальний витяг;
  • Другий вихід на станції "Лісова" – два спеціальні підйомники;
  • "Лівобережна" – два спеціальні підйомники;
  • "Святошино" – три ліфти, три спеціальні підйомники;
  • "Сирець" – один пандус.

Карта в метро для людей з інвалідністю
Карта в метро для людей з інвалідністю / Фото: КП "Киевский метрополитен"

Також можна скористатися сходовим гусеничним підйомником LG 2004 на трьох станціях, а саме: "Хрещатик", "Академмістечко" та "Позняки".

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Також у вестибюлях шести пересадкових станцій Київського метрополітену є рельєфнографічні карти-схеми Київського метрополітену, якими можуть скористатися, нарівні з іншими, пасажири з порушеннями зору.

Зазначимо, що для безпечного пересування підземкою пасажир маломобільної групи може замовити супровід. Для цього необхідно зателефонувати за номером (044) 238-55-11, але не пізніше ніж за годину до запланованого переміщення та повідомити дату, час та маршрут проходження в метрополітені для організації супроводу.

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