Насмішка над медиками – Ляшко про мітинг антивакцинаторів під Радою

Глава МОЗ прокоментував ситуацію. За його словами, у реанімаціях "антивакцинаторський дух" дуже швидко зникає

У МОЗ відреагували на мітинг антивакцинаторів у Києві. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко прокоментував мітинг антивакцинаторів у Києві. Він назвав ситуацію "насмішкою над медиками".

Про це Ляшко заявив на брифінгу у середу, 3 листопада.

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"Мітинг – це насмішка над нашими медиками"

За словами Ляшка, у реанімаціях "антивакцинаторський дух" дуже швидко зникає, а підроблені сертифікати не працюють.

"Збори людей, які ми бачимо сьогодні із закликами не вакцинуватися – це, на мій погляд, насмішка над нашими медиками і над родинами, які, на жаль, втратили своїх рідних через ковід", – заявив глава МОЗ.

Крім того, Ляшко закликав усіх не вірити фейкам, не слухати порад у соцмережах та користуватися лише перевіреною інформацією на сторінках МОЗ, Всесвітньої організації охорони здоров'я та Центру громадського здоров'я.

Антивакцинатори перекрили дороги у Києві. Фото: колаж "Сьогодні"

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Антивакцинатори заблокували Раду з усіх боків

Під стінами Верховної Ради 3 листопада мітингують противники вакцинації від COVID-19. Вони перекрили весь урядовий квартал, щоб депутати йшли на роботу пішки та мокли.

Перекрито такі місця:

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вул. Грушевського, 5 (біля стадіону "Динамо")

пров. Кріпосний, 30/1 (біля Будинку офіцерів)

перехрестя: вул. Московська, пров. Інженерний,

перехрестя: вул. Липська, вул. Інститутська (біля готелю "Національний")

перехрестя: вул. Інститутська, вул. Ольгинська

перехрестя: вул. Ольгинська, площа І. Франка

перехрестя: вул. Лютеранська, вул. Круглоуніверситетська

перехрестя: вул. Лютеранська, вул. Заньковецька

вул. Паркова, 35.

Як захиститись від коронавірусу?

Незважаючи на те що не всі згодні з цією думкою, за даними МОЗ, найкращий спосіб – вакцинація. Щеплення знижують ризик госпіталізації і важкого перебігу хвороби вп'ятнадцятеро.

За останні три місяці тільки 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами вакцини. І тільки 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.

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