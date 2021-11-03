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На мітингу антивакцинаторів блогерка зізналася у фінансуванні з Москви (відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
3 листопада, 12:10
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На її думку, війни насправді немає
У Києві блогерка-антивакцинатор назвала українців та росіян – єдиним народом. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві блогерка-антивакцинатор назвала українців та росіян – єдиним народом. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві на мітингу антивакцинаторів блогерка Олена Фаїст заявила, що українці та росіяни – "єдиний народ". На її думку, війни насправді немає.

Відповідний ролик опублікував Данило Яковлев на своїй сторінці у Facebook.

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Висловлювання блогерки про українців та росіян

Учасниця мітингу проти вакцинації, блогерка Олена Фаїст заявила:

  • "Ми брати слов'яни!", "Єдиний народ!", "Це штучна війна, якої насправді немає!"

Крім того, Фаїст додала, що отримує фінансування від "братів-слов'ян" із Москви на свої акції проти вакцинації від коронавірусу.

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Хто така Олена Фаїст?

За словами Олени, вона "керівник Черкаського філіалу у "STOP Fake Pandemic".

Крім того, вона є членом організації "Ведичний світ". Вони називають себе "суспільним рухом розсудливих людей, об'єднаних ведичним світоглядом та культурою".

Антивакцинатори заблокували Раду з усіх боків

Під стінами Верховної Ради 3 листопада мітингують противники вакцинації від COVID-19. Вони перекрили весь урядовий квартал, щоб депутати йшли на роботу пішки та мокли.

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Перекрито такі місця:

  • вул. Грушевського, 5 (біля стадіону "Динамо")
  • пров. Кріпосний, 30/1 (біля Будинку офіцерів)
  • перехрестя: вул. Московська, пров. Інженерний,
  • перехрестя: вул. Липська, вул. Інститутська (біля готелю "Національний")
  • перехрестя: вул. Інститутська, вул. Ольгинська
  • перехрестя: вул. Ольгинська, площа І. Франка
  • перехрестя: вул. Лютеранська, вул. Круглоуніверситетська
  • перехрестя: вул. Лютеранська, вул. Заньковецька
  • вул. Паркова, 35.

Як захиститись від коронавірусу?

Незважаючи на те що не всі згодні з цією думкою, за даними МОЗ, найкращий спосіб – вакцинація. Щеплення знижують ризик госпіталізації і важкого перебігу хвороби вп'ятнадцятеро.

За останні три місяці тільки 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами вакцини. І тільки 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.

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