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Справжня магія! Над Києвом пролетіли санчата Санти (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
28 грудня, 19:39
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Новорічне диво можна було побачити з вікон столичної дитячої лікарні
Санчата піднялися в небо і кружляли над столицею
Санчата піднялися в небо і кружляли над столицею / Фото: Колаж: Сьогодні

Над вечірнім небом у Києві напередодні свят пролетіли новорічні санчата. Їх можна було побачити із вікон дитячої лікарні "Охматдит".

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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Організатори вирішили влаштувати диво для діток, які перебувають у лікарні. Просто під вікнами пролетіли справжнісінькі санчата. Щоправда, без Санти та оленів.

"Перед Новим роком нам всім хочеться вірити в магію, особливо діткам. Тому ми вирішили подарувати їм це диво. І справжні великі санчата піднялися в небо, без допомоги оленів, і пролетіли повз вікна з палатами маленьких пацієнтів", – розповіла новинам "Сьогодні" організатор проєкту "Санчата в небі" Оксана Соржуленко.

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Новорічна казка у маршрутці

У Дніпрі водійка їздить у костюмі принцеси-Снігуроньки. Крім того, вона має вбрання феї.

Увечері в маршрутці світять гірлянди, а самі пасажири дивуються такому транспорту, але все-таки радіють і посміхаються.

Місцеві розповідають, що водійка намагається радувати пасажирів не лише взимку, а й цілий рік.

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