Справжня магія! Над Києвом пролетіли санчата Санти (відео)

Над вечірнім небом у Києві напередодні свят пролетіли новорічні санчата. Їх можна було побачити із вікон дитячої лікарні "Охматдит".
Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".
Організатори вирішили влаштувати диво для діток, які перебувають у лікарні. Просто під вікнами пролетіли справжнісінькі санчата. Щоправда, без Санти та оленів.
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"Перед Новим роком нам всім хочеться вірити в магію, особливо діткам. Тому ми вирішили подарувати їм це диво. І справжні великі санчата піднялися в небо, без допомоги оленів, і пролетіли повз вікна з палатами маленьких пацієнтів", – розповіла новинам "Сьогодні" організатор проєкту "Санчата в небі" Оксана Соржуленко.
Новорічна казка у маршрутці
У Дніпрі водійка їздить у костюмі принцеси-Снігуроньки. Крім того, вона має вбрання феї.
Увечері в маршрутці світять гірлянди, а самі пасажири дивуються такому транспорту, але все-таки радіють і посміхаються.
Місцеві розповідають, що водійка намагається радувати пасажирів не лише взимку, а й цілий рік.
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