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Настоящая магия! Над Киевом пролетели санки Санты (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
28 декабря, 19:39
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Новогоднее чудо можно было увидеть из окон столичной детской больницы
Санки поднялись в небо и кружились над столицей.
Санки поднялись в небо и кружились над столицей. / Фото: Коллаж: Сегодня

Над вечерним небом в Киеве накануне праздников пролетели новогодние санки. Их можно было увидеть из окон детской больницы "Охмадит".

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

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Организаторы решили устроить чудо для детей, находящихся в больнице. Прямо под окнами пролетели самые настоящие санки. Правда, без Санты и оленей.

"Перед Новым годом нам всем хочется верить в магию, особенно деткам. Поэтому мы решили подарить им это чудо. И настоящие большие санки поднялись в небо, без помощи оленей, и пролетели мимо окна с палатами маленьких пациентов", – рассказала новостям "Сегодня" организатор проекта "Санки в небе" Оксана Соржуленко.

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Новогодняя сказка в маршрутке

В Днепре водитель ездит в костюме принцессы-снегурочки. Кроме того, она имеет наряды феи.

Вечером в маршрутке светят гирлянды, а сами пассажиры удивляются такому транспорту, но все-таки радуются и улыбаются.

Местные рассказывают, что водитель пытается радовать пассажиров не только зимой, но и круглый год.

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