Трохи погріємось. Синоптики оновили прогноз погоди у Києві (карта)

Завтра, 20 листопада, у Києві в ніч на суботу та вранці пройдуть дощі.
Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.
Дощ у місті буде лише вранці. Вдень без опадів. Також завтра у столиці буде сильний штормовий вітер.
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Температура повітря у Києві підніметься до +10 градусів.
Чи буде взимку сніг?
Середня температура у груднібуде вищою за норму для цього періоду. Грудень виявиться досить теплим.
Прояви зими, похолодання, сніг будуть, але природних катаклізмів не очікуємо.
"Що стосується січня та лютого, то за нинішніх кліматичних режимів у нас не може бути іншої зими, окрім теплої. Однак на тлі теплої зими з підвищеним температурним режимом обов'язково прийдуть холоди", – каже синоптик Микола Кульбіда.
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