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Трохи погріємось. Синоптики оновили прогноз погоди у Києві (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
19 листопада, 17:00
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У місті на вихідних синоптики обіцяють сильний вітер
Погода в Києві на 20 листопада / Колаж "Сьогодні"
Погода в Києві на 20 листопада / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 20 листопада, у Києві в ніч на суботу та вранці пройдуть дощі.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

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Дощ у місті буде лише вранці. Вдень без опадів. Також завтра у столиці буде сильний штормовий вітер.

Температура повітря у Києві підніметься до +10 градусів.

Погода в Україні на 20 листопада. Фото Наталії Діденко
Погода в Україні на 20 листопада. Фото Наталії Діденко

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Чи буде взимку сніг?

Середня температура у груднібуде вищою за норму для цього періоду. Грудень виявиться досить теплим.

Прояви зими, похолодання, сніг будуть, але природних катаклізмів не очікуємо.

"Що стосується січня та лютого, то за нинішніх кліматичних режимів у нас не може бути іншої зими, окрім теплої. Однак на тлі теплої зими з підвищеним температурним режимом обов'язково прийдуть холоди", – каже синоптик Микола Кульбіда.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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