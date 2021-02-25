"Трохи соромно". Погодилися вакцинуватися тільки двоє медиків інфекційного відділення Олександрівської лікарні

Тільки двоє працівників інфекційного відділення Олександрівської лікарні погодилися вакцинуватися.

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Про це заявив на брифінгу завідувач реанімації інфекційного відділення Олександрівської лікарні Олексій Куценко, 25 лютого.

"Якщо чесно, то мені трохи соромно, тому що по всьому відділенні, де є 24 співробітника, лише двоє погодилися на вакцинацію. Це я і ще одна медсестра. Можливо, це я недопрацював", – сказав Куценко.

Однак, в Департаменті охорони здоров'я КМДА спростували інформацію про те, що нібито в інфекційному відділенні Олександрівської лікарні пройти вакцинацію від короновіруса погодилися лише дві особи.

За їхньою інформацією, в Олександрівській лікарні вакцину отримали 90 чоловік.

"Така інформація абсолютно не відповідає дійсності. Зараз в Олександрівській лікарні більшість відділень перепрофільовані під інфекційні. Всього за сьогоднішній день в лікарні вакциновано 90 чоловік, понад 80 з них – це співробітники Олександрівської лікарні, решта – співробітники мобільних бригад по вакцинації. Процес вакцинації медиків в медустанові триває", – повідомила сайту "Сьогодні" спікер Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневська.

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Нагадаємо, першим в Україні вакцину від коронавіруса отримав теж медик – анестезіолог реанімаційного відділення Черкаської обласної лікарні Євген Горенко.

Відомо, що в Україні в перший день вакцинації, 24 лютого, щеплення від коронавіруса отримали 159 чоловік. Найбільше – в Черкаській області.

Крім того, ми писали, що в Київській області щеплення від коронавіруса першою отримала лікар з Броварів – завідуюча дорослим інфекційним відділенням в Броварський багатопрофільної клінічної лікарні Тетяна Шульженко.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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