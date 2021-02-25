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"Немного стыдно". Согласились вакцинироваться только двое медиков инфекционного отделения Александровской больницы

25 февраля, 18:50

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В Департаменте здравоохранения КГГА опровергли информацию

Только двое работников инфекционного отделения Александровской больницы согласились вакцинироваться.

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Об этом заявил на брифинге заведующий реанимации инфекционного отделения Александровской больницы Алексей Куценко, 25 февраля.

"Если честно, то мне немного стыдно, потому что по всему отделения, где есть 24 сотрудника, лишь двое согласились на вакцинацию. Это я и еще одна медсестра. Возможно, это я недоработал", – сказал Куценко.

Однако, в Департаменте здравоохранения КГГА опровергли информацию о том, что якобы в инфекционном отделении Александровской больницы пройти вакцинацию от короновируса согласились всего два человека.

По их информации, в Александровской больнице вакцину получили 90 человек.

"Такая информация абсолютно не соответствует действительности. Сейчас в Александровской больнице большинство отделений перепрофилированы под инфекционные. Всего за сегодняшний день в больнице вакцинировано 90 человек, более 80 из них – это сотрудники Александровской больницы, остальные – сотрудники мобильных бригад по вакцинации. Процесс вакцинации медиков в медучреждении продолжается", – сообщила сайту "Сегодня" спикер Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.

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Напомним, первым в Украине вакцину от коронавируса получил тоже медик – анестезиолог реанимационного отделения Черкасской областной больницы Евгений Горенко.

Известно, что в Украине в первый день вакцинации, 24 февраля, прививки от коронавируса получили 159 человек. Больше всего – в Черкасской области.

Кроме того, мы писали, что в Киевской области прививку от коронавируса первой получила врач из Броваров – заведующая взрослым инфекционным отделением в Броварской многопрофильной клинической больнице Татьяна Шульженко.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Киев вакцинация инфекция коронавирус Александровская больница

Источник: Сегодня

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