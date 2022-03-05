Нова небезпека. Через окупантів на ЧАЕС може статися викид радіоактивного пилу

На Чорнобильській станції може статися аварія, якщо там почнуться воєнні дії – наслідки викиду небезпечного пилу можуть торкнутися багатьох людей

Під Києвом ворожі війська захопили АЕС / Фото: Колаж: Сьогодні

На території Чорнобильської АЕС, яку захопили російські окупанти, є небезпека викиду радіоактивного пилу. Наразі колони військової техніки рухаються через Чорнобиль і забирають небезпечний пил у бік Києва.

Про це заявив мер Славутича Юрій Фомічев під час телемарафону.

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Він зазначив, що зміна, яка була на ЧАЕС під час захоплення території, досі залишається там. Українська сторона не може замінити людей, і вони вже працюють там 10 днів.

"Вони розділилися на дві групи. Але втомилися морально, фізично, емоційно і це небезпека ядерного об’єкту, бо персонал повинен працювати стабільно. Ми спілкуємося з ними, але зараз немає гарантованого зеленого коридору для заміни зміни станції", – розповів Фомічев.

При цьому жодних вимог окупанти до працівників станції не висувають, крім того, щоб вони продовжували роботу, але за периметр нікого не випускають.

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Мер зазначив, що через Чорнобиль з'явився справжній коридор, яким рухається військова техніка.

"Уся техніка, яка проїжджає Чорнобильську зону на колесах, вивозить радіоактивний пил на всю територію України у напрямку Києва", – додав мер Славутича.

Фомічев підкреслив, що якщо "не дай боже там почнуться військові дії", це може вплинути на 4 енергоблоки, де була аварія. Там все ще є нестабільні конструкції, це може призвести до викиду радіоактивного пилу.

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У Чорнобильській зоні зріс рівень радіації

У Чорнобильській зоні, де знаходяться окупанти, зафіксували збільшення радіації.

За інформацією Держінспекції ядерного регулювання України, внаслідок окупації та бойових дій встановити причини зміни показників радіаційного фону в зоні відчуження наразі неможливо.