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Новий рік знову без снігу? Якої погоди чекати у Києві (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
30 грудня, 14:23
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Максимум температура повітря у місті підніметься до 6 градусів тепла
Погода в Києві на 31 грудня та 1 січня / Колаж "Сьогодні"
Погода в Києві на 31 грудня та 1 січня / Колаж "Сьогодні"

31 грудня та 1 січня у Києві прогнозують вночі та вранці мокрий сніг, і навіть періодично дощ.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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Погода 31 грудня

Найближчої ночі у столиці ще буде мороз. Температура повітря опуститься до -5 градусів. Але вдень потеплішає. Синоптик прогнозує від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла.

На дорогах буде ожеледиця.

Погода 1 січня

1 січня у Києві вночі температура повітря опуститься до 0 градусів. Переважно буде дощ.

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Вдень потеплішає до +6 градусів, а також подекуди буде слабкий дощ. Синоптик попереджає про сильний вітер цього дня.

Погода в Україні 31 грудня та 1 січня. Фото: Наталки Діденко
Погода в Україні 31 грудня та 1 січня. Фото: Наталки Діденко

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