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Погода у Києві: прогноз від синоптиків на 30 грудня (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
30 грудня, 06:30
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Сьогодні у столиці опадів не буде, однак прогнозують мороз
У Києві очікується до 3 градусів морозу/Колаж: "Сьогодні"
У Києві очікується до 3 градусів морозу/Колаж: "Сьогодні"

У четвер, 30 грудня, у Києві прогнозують морозну погоду. Порівняно з попереднім днем, у столиці буде менш вітряно.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні у Києві опадів не прогнозують. Очікується мінлива хмарність. Стовпчики термометрів будуть коливатися від 1 до 3 градусів нижче нуля. Вітер — південний, 3-8 м/с.

Листопад у Києві став одним із найтепліших за останні 140 років

У Києві листопад цього року потрапив до десятки найтепліших з 1881 року. Місяць відзначився температурними рекордами. Середньомісячна температура листопада була вищою за кліматичну норму в 1991-2020 роках на 2,2 градуса. Вона становила 4,8 градуса тепла. Найтеплішим днем метеорологи визнали 5 листопада – його максимум сягнув 15,8 градуса тепла. Найхолоднішим днем назвали 17 листопада. Тоді мінімальна температура знизилася під ранок до 7,1 градуса морозу.

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