Обіцяють безплатно носити сумки. На Центральному вокзалі Києва зламався ескалатор (фото)

Закупівля нового підйомник у процесі

Ескалатор не працюватиме невизначений термін. / Фото: Колаж: Сьогодні

На Центральному залізничному вокзалі Києва зламався ескалатор, що працює на спуск пасажирів. Працює лише ескалатор, яким пасажири піднімаються на другий поверх до виходів на платформи.

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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Ескалатор зламався сьогодні вранці. Пасажири змушені спускатися з важкими сумками сходами.

Коли відновлять роботу ескалатора

Робітники, які вже розпочали ремонт механізму не можуть сказати, коли запрацює підйомник.

На оголошенні біля непрацюючого витягу зазначено, що він на тимчасовому ремонті, а закупівля нового ескалатора вже в процесі. За словами робітників, його вже скоро привезуть на вокзал і почнеться його монтаж.

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Також в оголошенні зазначено, що сумки пасажирів безкоштовно носитимуть, для цього потрібно звертатися до чергового вокзалу.

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На вокзалі не працює ескалатор. Фото: Олександр Марущак/Сьогодні

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