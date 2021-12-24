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Просто не впізнати! Як прикрасили Центральний вокзал Києва до Нового року (фото, відео)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
24 грудня, 18:47
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У вокзалі нарешті з'явилася новорічна ялинка, а саму будівлю прикрасили святковим підсвічуванням
Вокзал у Києві змінився напередодні Нового року.
Вокзал у Києві змінився напередодні Нового року. / Фото: Колаж: Сьогодні

На будівлі Центрального залізничного вокзалу Києва засяяло новорічне художнє підсвічування.

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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Пасажирів зустрічають величезний Дід Мороз, ялинка та паровоз, що везе у вагонах подарунки. На вокзалі багато пасажирів, а біля нього традиційний затор із легкових автомобілів, що привозять пасажирів.

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На вокзалі увімкнули святкове підсвічування. Фото: Сьогодні/Олександр Марущак

Вокзал міг лишитися без ялинки

Київська прокуратура підозрює розкрадання 5 млн гривень встановлення новорічної ялинкина Центральному залізничному вокзалі. Новорічне дерево мали встановити до 17 грудня, проте навіть 22 числа її на вокзалі не виявили взагалі.

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Правоохоронці почали проводити слідчі та з'ясовувати всі обставини кримінального провадження. Обіцяли, що винних буде покарано. Відразу після цього ялинка різко знайшлася.

Встановили наступного дня

Сьогодні, 24 грудня, ялинку весь день монтували, щоб увечері офіційно засвітити. На вокзалі обіцяли організувати гучний захід – з оркестром та новорічними веселощами.

Ялинку таки встановили. Фото: Сьогодні/Олександр Марущак

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