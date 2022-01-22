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Мінлива хмарність: погода у Києві 22 січня

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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22 січня, 07:40
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Також очікуються опади у вигляді мокрого снігу
Геомагнітний стан буде спокійним. Колаж "Сьогодні"
Геомагнітний стан буде спокійним. Колаж "Сьогодні"

У Києві 22 січня вранці і до самого вечора небо буде приховане за хмарами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода

Весь день у столиці буде хмарно, невеликий мороз. Також опади у вигляді мокрого снігу. Стовпчик термометрів протягом доби варіюватимуться в межах -5... -1 °С.

Вітер західний, північно-західний, 6-10 м/с. Атмосферний тиск становитиме 740 мм рт. ст. Сонце зійде о 07:45, а зайде о 16:33. Довгота дня становитиме 8 год 48 хв.

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Що робити під час сильного вітру?

  • Закрийте усі вікна в квартирі. При особливо сильному вітрі можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла.
  • На вулиці потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, а також дерев. Вони можуть відірватися, впасти або впасти прямо на людину.

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