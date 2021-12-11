"Облисіла", "копія московської" і фальшива. Найскандальніші ялинки Києва

Зазначимо, що минулого року під час засвічення київської ялинки 19 грудня спалахнула гірлянда.

Київська ялинка виявилася точною копією московської / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві були випадки, коли головна новорічна ялинка не сподобалася місцевим жителям. Наприклад, минулого року головну ялинку країни порівняли із московською ялинкою 2016 року.

Сайт "Сьогодні" зібрав найскандальніші випадки.

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Підозріла схожість

Головна ялинка у Києві була схожа на ялинку у Москві, яку поставили у 2016 році на Манежній площі.

Тоді київське новорічне дерево розкритикували у соцмережах.

Основною подібністю назвали величезний намет із гірлянд, яким накрито київську ялинку.

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Нагадаємо, що минулого року під час засвічення київської ялинки 19 грудня спалахнула гірлянда.

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"Облисіла" ялинка

Перед Новим роком – 2018 до Києва привезли ялинку, що добряче поріділа. Вона стала об'єктом насмішок та обурень у соцмережах. Деякі люди припускали, що ялинку просто підмінили.

Але організатори новорічних свят пояснили, що гілки ялинка втратила дорогою до столиці. Спочатку вона невдало пройшла під низьким мостом, а потім зіткнулася з фурою – і втратила ще частину гілок. І поки новорічне дерево доїхало до Києва, вигляд у нього вже був не дуже презентабельний.

Штучна "Йолка"

У 2012 році на Майдані Незалежності встановили головну новорічну ялинку країни. Саме тоді вперше встановили штучну та найбільш непривабливу ялинку. Святкове дерево нагадувало конус, утворений різнокольоровими гірляндами та білими ромбами.

Люди навіть дали прізвисько новорічному дереву – Йолка. Передісторією був виступ Януковича, в якому він, на жаль, так і не зміг згадати українське слово "ялинка".

Тематична ялинка

Новорічне дерево у 2014 році запам'яталося найбільше. Під час революції Гідності активісти Євромайдану не дали змоги комунальникам встановити ялинку.

Закріплений каркас українці оздобили тематичними плакатами.

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