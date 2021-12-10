У Києві можна буде легально купити живу ялинку: ціни та адреси

У КМДА наголосили, що для роботи офіційних ярмарків є певні вимоги

Організаторами ярмарків виступають комунальні підприємства / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 15 грудня відкриються офіційні майданчики з продажу живих новорічних дерев.

Про це пише прес-служба КМДА.

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Ярмарки працюватимуть з 15 по 31 грудня.

"Закликаю киян купувати новорічні дерева лише на офіційних ярмарках. Таких у Києві працюватиме майже 200. Адже на стихійних ринках хвойні дерева реалізовуються без документів та можуть бути шкідливими. Інспекція з благоустрою отримала завдання – контролювати розміщення місць продажу хвойних, вносити приписи та складати адмінпротоколи на порушників" , – сказав перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.

Скільки коштуватимуть новорічні дерева

Вартість хвойних на офіційних точках продажу складатиме від 150 до 500 гривень.

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Де можна буде купити ялинку

Загалом у місті відкриють 187 локацій з продажу ялинок у всіх районах міста.

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Вимоги до ярмарків

Для роботи офіційних майданчиків є такі вимоги :

має бути лінійка для вимірювання розміру новорічного дерева та оприлюднена вартість погонного метра;

всі ялинки, сосни та смереки повинні бути чиповані або містити етикетки. Це захистить споживачів від придбання незаконно зрубаних дерев, оскільки в чипі або індивідуальному номері штрих-коду міститься вся інформація про дерево на території ярмарку повинна бути обов'язково огороджена;

локація повинна містити інформацію про суб'єкта підприємницької діяльності, що здійснює продаж, та режим роботи.

У Києві вже прикрашають головну ялинку країни

На Софійській площі почали оздоблювати новорічними гірляндами головну ялинку країни.

Робітники ще додають гілки в нижній частині, щоб зробити новорічне дерево пишніше. На площі з'явилося більше новорічних будиночків, а в повітрі відчувається аромат хвої, мабуть від справжніх ялинкових гілок, які привезли сюди як прикраси.

На ковзанці навколо Богдана Хмельницького вже біліє штучна ковзанка. Конструкцію ковзанки продовжують готувати до відкриття.

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