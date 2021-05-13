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Оновлення моста Метро в Києві за 60 млн євро: буде декоративне підсвічування і велосмуга

13 травня, 19:29

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Це буде перше масштабне оновлення моста з моменту введення в експлуатацію в 1965 році

Київрада на пленарному засіданні затвердила угоду про підготовку кредитного фінансування ремонтно-реставраційних робіт моста Метро через Дніпро. На оновлення моста витратять 60 млн євро.

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Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, одним з важливих етапів поновлення споруди буде посилення балок прогонової будови.

"Проєктом передбачатиметься ремонт усіх елементів автопроїзду – від облаштування нової системи водовідводу, ремонту конструкцій прогонових будов і опор, влаштування монолітних залізобетонних плит автопроїзду та заміни деформаційних швів до заміни тротуарних блоків, ремонту перильного та бар’єрного огородження і ремонту сполучень з мостом", – зазначив Микола Поворозник.

Так, арочні конструкції посилять пучками високоміцної попередньо напруженої арматури, а всі залізобетонні елементи моста захистять високоякісними антикорозійними сумішами.

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"Оновлення споруди виконуватимуть за рахунок коштів ЄБРР, який надає кредит у розмірі 60 млн євро. Завдяки ремонту термін експлуатації споруди буде подовжено на десятиліття", – підкреслив Микола Поворозник.

Також в рамках робіт запланували розширити тротуари для пристрою велодоріжок і зробити декоративне підсвічування.

Варто відзначити, що це буде перше масштабне оновлення моста з моменту введення в експлуатацію в 1965 році

Раніше ми писали, що в Мережі з'явилися фото моста Метро, на яких видно, що під шляхопроводом початку обвалюватися нібито одна з несучих стін.

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Нагадаємо, що міст Метро перекривали через загрозу вибуху.

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