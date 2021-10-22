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Официально! Какие ограничения ждут Киев в красной зоне

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
22 октября, 11:28
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Стало известно, как будут работать кафе, рестораны и спортзалы, а также, что будет с учебными заведениями
Киев готовится перейти в красную зону.
Киев готовится перейти в красную зону. / Фото: Коллаж: Сегодня

Киев в данный момент находится в оранжевой зоне. Мэр города Виталий Кличко назвал ограничения, которые введут в столице в случае перехода в красной зону.

Об этом Кличко написал в своем Telegram.

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Рестораны, гостиницы, спортзалы

Будут запрещены:

  • прием посетителей в ресторанах и кафе,
  • деятельности учреждений гостиничной сферы,
  • посещение семьей и посторонними лицами учреждений социальной защиты,
  • работа спортзалов и фитнес-центров,
  • проведение всех массовых мероприятий,
  • будет ограничен доступ посетителей в помещения ЦНАПов, управлений труда и социальной защиты населения, управлений пенсионного фонда, за исключением исключительных случаев.

Запрет не будет действовать при условии наличия у посетителей и работников заведений и учреждений негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата

Спортзалы разрешат посещать спортсменам и тренерам национальных сборных команд Украины. А спортивные мероприятия разрешат проводить без зрителей

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Общественный транспорт

Продолжит работу в обычном режиме при условии соблюдения перевозки количества пассажиров не более чем предусмотрено в регистрационных документах транспортного средства

Учебные заведения

Будут закрыты с 23 октября по 8 ноября.

  • школы: каникулы продолжаются с 23 по 31 октября, на следующей неделе будет принято дополнительное решение о дистанционном обучении или дополнительных каникулах.
  • детсады: продолжают свою работу в обычном режиме при условии 100% вакцинации всего персонала
  • другие учебные заведения: продолжат работу, если все сотрудники получили сертификат о полном курсе вакцинации от COVID-19.

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