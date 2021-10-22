Официально! Какие ограничения ждут Киев в красной зоне

Стало известно, как будут работать кафе, рестораны и спортзалы, а также, что будет с учебными заведениями

Киев готовится перейти в красную зону. / Фото: Коллаж: Сегодня

Киев в данный момент находится в оранжевой зоне. Мэр города Виталий Кличко назвал ограничения, которые введут в столице в случае перехода в красной зону.

Об этом Кличко написал в своем Telegram.

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Рестораны, гостиницы, спортзалы

Будут запрещены:

прием посетителей в ресторанах и кафе,

деятельности учреждений гостиничной сферы,

посещение семьей и посторонними лицами учреждений социальной защиты,

работа спортзалов и фитнес-центров,

проведение всех массовых мероприятий,

будет ограничен доступ посетителей в помещения ЦНАПов, управлений труда и социальной защиты населения, управлений пенсионного фонда, за исключением исключительных случаев.

Запрет не будет действовать при условии наличия у посетителей и работников заведений и учреждений негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата

Спортзалы разрешат посещать спортсменам и тренерам национальных сборных команд Украины. А спортивные мероприятия разрешат проводить без зрителей

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Общественный транспорт

Продолжит работу в обычном режиме при условии соблюдения перевозки количества пассажиров не более чем предусмотрено в регистрационных документах транспортного средства

Учебные заведения

Будут закрыты с 23 октября по 8 ноября.

школы: каникулы продолжаются с 23 по 31 октября, на следующей неделе будет принято дополнительное решение о дистанционном обучении или дополнительных каникулах.

каникулы продолжаются с 23 по 31 октября, на следующей неделе будет принято дополнительное решение о дистанционном обучении или дополнительных каникулах. детсады: продолжают свою работу в обычном режиме при условии 100% вакцинации всего персонала

продолжают свою работу в обычном режиме при условии 100% вакцинации всего персонала другие учебные заведения: продолжат работу, если все сотрудники получили сертификат о полном курсе вакцинации от COVID-19.

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